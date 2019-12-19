Андрей Равков о новом плане обороны Беларуси: по всем направлениям приземлён

Новости Беларуси. Совет безопасности одобрил новый план обороны Беларуси, а также Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Пакет документов подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 декабря во Дворце Независимости прошло совещание силового блока. Как отметил глава государства, Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статус донора безопасности в регионе. Приоритетом остается развитие в стране собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества с дружественными странами. Государство выстраивает свою оборонительную тактику таким образом, чтобы в случае необходимости нанести непоправимый ущерб потенциальному агрессору. При этом сама белорусская армия никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается, отметил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: мы чётко понимаем, какие могут быть войны в будущем, и под это перестраиваем свои Вооружённые Силы План обороны страны включает несколько документов. В течение года их анализировали в Генеральном штабе. Акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании. Этому уделено больше внимания, чем в предыдущем плане. Еще один важный аспект – возможные попытки дестабилизации ситуации в стране, это тоже вопросы обороны. С такой проблемой столкнулись по всему миру.

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:

Это план, который по всем направлениям приземлен. В нем содержится новый документ, план стратегического сдерживания. В этот план стратегического сдерживания мы заложили все действия военной структуры, других силовиков, министерств и ведомств, относящихся к республиканским органам государственного управления, которые обязаны в соответствии с этим планом уже в мирное время проводить ряд мероприятий, которые будут снижать вероятность возникновения каких-то конфликтов и военных действий или сводить их к нулю.