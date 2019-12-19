Андрей Равков о новом плане обороны Беларуси: по всем направлениям приземлён

Новости Беларуси. Совет безопасности одобрил новый план обороны Беларуси, а также Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Пакет документов подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Совет безопасности одобрил новый план обороны Беларуси, а также Концепцию строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года. Пакет документов подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
19 декабря во Дворце Независимости прошло совещание силового блока. Как отметил глава государства, Беларусь твердо придерживается миролюбивой политики, сохраняет статус донора безопасности в регионе. Приоритетом остается развитие в стране собственной системы безопасности, а также продолжение военного сотрудничества с дружественными странами.
Государство выстраивает свою оборонительную тактику таким образом, чтобы в случае необходимости нанести непоправимый ущерб потенциальному агрессору. При этом сама белорусская армия никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается, отметил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко: мы чётко понимаем, какие могут быть войны в будущем, и под это перестраиваем свои Вооружённые Силы
План обороны страны включает несколько документов. В течение года их анализировали в Генеральном штабе. Акцент делается на предотвращении развязывания агрессии, стратегическом сдерживании. Этому уделено больше внимания, чем в предыдущем плане. Еще один важный аспект – возможные попытки дестабилизации ситуации в стране, это тоже вопросы обороны. С такой проблемой столкнулись по всему миру.
Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Это план, который по всем направлениям приземлен. В нем содержится новый документ, план стратегического сдерживания. В этот план стратегического сдерживания мы заложили все действия военной структуры, других силовиков, министерств и ведомств, относящихся к республиканским органам государственного управления, которые обязаны в соответствии с этим планом уже в мирное время проводить ряд мероприятий, которые будут снижать вероятность возникновения каких-то конфликтов и военных действий или сводить их к нулю.
Концепция строительства и развития Вооруженных Сил до 2030 года определяет состав и структуру армии, ее задачи в мирное и военное время. Упор сделан на сохранение существующих состава и структуры Вооруженных Сил. Предусмотрено улучшение боевой подготовки, перевооружение и модернизация технической составляющей. В войсках со временем избавятся от материальных средств и техники, которые морально и физически устарели.