Через полчаса после взлёта в самолёте японской авиалинии загорелся двигатель

Новости Японии. Самолет японской авиакомпании совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за возгорания двигателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Самолет японской авиакомпании совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за возгорания двигателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лайнер отправился из воздушной гавани Фукуоки. На борту находились 278 человек. Спустя полчаса экипаж обнаружил неисправность двигателя и запросил аварийную посадку. Приземление прошло успешно, никто из пассажиров не пострадал.
После инцидента взлетно-посадочную полосу закрыли. Специалисты выясняют причины происшествия.