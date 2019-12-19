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Через полчаса после взлёта в самолёте японской авиалинии загорелся двигатель

19 декабря 2019 11:42
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Новости Японии. Самолет японской авиакомпании совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за возгорания двигателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через полчаса после взлёта в самолёте японской авиалинии загорелся двигатель-1

Лайнер отправился из воздушной гавани Фукуоки. На борту находились 278 человек. Спустя полчаса экипаж обнаружил неисправность двигателя и запросил аварийную посадку. Приземление прошло успешно, никто из пассажиров не пострадал.

После инцидента взлетно-посадочную полосу закрыли. Специалисты выясняют причины происшествия.

# Авиакатастрофа # общество # Фотофакт

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