«А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок». Создают памятник жертвам сожжённых деревень Могилёвской области

Леонид Шпаковский, житель деревни Борки:

А вы смотрели фильм «Иди и смотри»? Это прототип Борок.

В деревне Борки Могилевской области 15 июня 1942 года фашисты сожгли две тысячи мирных сельчан. Страшная трагедия задела струны души многих. И вылилась в поэмы, повести и даже киноленты. Вспомним «Марыйку» Александра Казеки... И такую реалистичную кинокартину советского режиссера Элема Климова «Иди и смотри»... И повесть Алеся Адамовича «Каратели»... Только вот не увековечены монументально в заслуженном масштабе погибшие, считают современные жители Борок.

Анна Горбачёва, жительница деревни Борки:

Думаем, почему-то в Хатыни сделали. А у нас было тут даже хуже. Больше трагедия в деревне. И мы думали все, когда у нас сделают.

Валентина Яскевич, историк, экскурсовод Кировского района:

Когда люди приезжают сюда впервые, они поражаются той глубине трагедии, которая здесь произошла. И очень сложно приходится, особенно современному поколению объяснять, что такое удобное географическое положение, что такое целесообразность размещения памятника Хатыни. Почему не здесь, не в деревне Борки? Потому что по количеству сожженных людей, а это порядка 2.000 за одни сутки, по масштабу это самая крупная трагедия на всей территории Восточной Европы!

Правда, говоря объективно, вниманием Борки не обделили. В 2008 году здесь открыли мемориальный комплекс, который увековечил память почти 15 тысяч жителей 110 деревень Могилевской области, разделивших участь Хатыни.

А в ближайших планах и масштабная реконструкция. К 75-летию Великой Победы в Борках появится грандиозный памятник жертвам всех сожженных деревень Могилевской области. Да и всей Беларуси. Над проектом мемориала трудятся архитекторы, скульпторы, историки из Могилева и Минска. В разработке принимают участие и руководители областной вертикали власти.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:

Деревня Борки является символом мужества непокоренных людей. Которые знали и понимали, что их ждет. Но не склонились перед силой фашистского оружия. Чтобы этот комплекс мемориальный служил некой памятью о тех трагических минутах, которые пережили жители. Надо ценить, беречь достигнутое, надо мирным путем договариваться. А не силой оружия, огня выяснять отношения.

Каким же видят мемориал современные белорусы? Это стилизованная сельская улица, по которой в 1942 году вели местных жителей на верную гибель. Центральной фигурой внушительных масштабов станет тот самый амбар.

Мария Левашова, архитектор проекта:

Амбар – это, в принципе, то место, где сжигали людей. И человек, проходя сквозь этот амбар, еще будет звуковое сопровождение, должен ощутить весь тот ужас. Все 12 метров он должен идти и ощущать каждой клеточкой своей кожи, что тогда происходило. Основная идея в том, чтобы пройдя все смысловые точки, человек вышел, осознал и подумал, насколько все это страшно.

Виталий Роговцев, главный архитектор проекта:

Этот комплекс станет достопримечательностью, а не объектом, когда скажут, что он мешает нам здесь жить. А наоборот, люди будут гордиться, что этот объект тут появился. Он находится рядом с их жильем, в их деревне, в этом месте.

Значимый пласт работы пришелся и на могилевских поисковиков. Историкам, краеведам предстоит перешерстить не один архив. Чтобы новый мемориальный комплекс отразил максимально точную цифру: сколько же на самом деле немецкие каратели сожгли деревень. И сколько уничтожили в них мирных, ни в чем не повинных сельчан.

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского поискового отряда:

Группа работает уже третий месяц по установлению имен и количеству деревень сожженных в Могилевской области, не восстановленных после войны. И я думаю, что еще не меньше месяца нам понадобится, чтобы хотя бы приблизительные данные. На памятнике нанесены 15 деревень Могилевской области сожжённых и невосстановленных. Сегодня мы достоверно насчитали уже не меньше 50. Думаю, что это число поднимется на несколько порядков. Беспамятство порождает трагедию. Забудем – обречены повторить это. Я думаю, общими усилиями мы вернем из небытия и фамилии, и сожженные и невосстановленные деревни после войны.

В деревне Борки из былых очевидцев осталась жива только Мария Шпаковская. Память о беспощадной войне и безвинно погибших односельчанах, которую женщина передала своему сыну, Леонид бережно хранит и рассказывает уже своим детям и внукам.

А еще бережет, как зеницу ока, карманные часы красноармейца. Нашел их на своем огороде, когда перепахивал землю. И так проникся находкой, что считает ее символом мира. Леонид уверен, раз когда-то наши предки смогли ценой своих жизней добыть нам свободу и мирное небо, сберечь такое наследие – наша общая задача.