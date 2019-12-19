Александр Лукашенко: мы чётко понимаем, какие могут быть войны в будущем, и под это перестраиваем свои Вооружённые Силы

Над новой стратегией в течение 2019 года трудились в Генштабе, а сегодня, по сути, подвели итоги, представив документ Верховному главнокомандующему. Разумеется, вопросы безопасности являются закрытыми, но Александр Лукашенко попросил, во избежании инсинуаций, вести работу открыто, насколько это возможно.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на то, что Беларусь придерживается миролюбивой политики, мы должны быть в состоянии реагировать на любые угрозы и вызовы в адрес Беларуси. Очевидно, что в мире не ослабевает противостояние между крупными центрами силы: США, ЕС, Россией, Китаем, а мы находимся фактически на перекрестке. Потому важно найти новые, актуальные и действенные подходы к обороне Беларуси, ее суверенитету и территориальной целостности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не единожды говорил о том, что нам четыре раза как минимум пришлось перестраивать свои Вооруженные Силы, и прежде всего армию, в связи с тем, какие события происходят на нашей планете в этой области.

Мы понимаем, какие идут войны сейчас. Мы четко понимаем, какие могут быть войны в будущем. И исходя из нашего потенциала, наших возможностей, под это перестраиваем свои Вооруженные Силы. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных Сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации его и принятию Советом безопасности согласно нашей Конституции.

Я убедительно попрошу всех присутствующих найти свое место в разъяснении нынешнего решения. Мы ничего не должны прятать ни от своего населения, ни от наших соседей. Мы должны быть абсолютно прозрачны, транспарантны. Мы должны не пугать, особенно наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях.