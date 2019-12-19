Александр Лукашенко: мы чётко понимаем, какие могут быть войны в будущем, и под это перестраиваем свои Вооружённые Силы

Новости Беларуси. Новый план обороны Беларуси обсудили 19 декабря во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел масштабное совещание с Советом безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новый план обороны Беларуси обсудили 19 декабря во Дворце Независимости. Александр Лукашенко провел масштабное совещание с Советом безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства подчеркнул, что, несмотря на то, что Беларусь придерживается миролюбивой политики, мы должны быть в состоянии реагировать на любые угрозы и вызовы в адрес Беларуси. Очевидно, что в мире не ослабевает противостояние между крупными центрами силы: США, ЕС, Россией, Китаем, а мы находимся фактически на перекрестке. Потому важно найти новые, актуальные и действенные подходы к обороне Беларуси, ее суверенитету и территориальной целостности.
Над новой стратегией в течение 2019 года трудились в Генштабе, а сегодня, по сути, подвели итоги, представив документ Верховному главнокомандующему. Разумеется, вопросы безопасности являются закрытыми, но Александр Лукашенко попросил, во избежании инсинуаций, вести работу открыто, насколько это возможно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не единожды говорил о том, что нам четыре раза как минимум пришлось перестраивать свои Вооруженные Силы, и прежде всего армию, в связи с тем, какие события происходят на нашей планете в этой области.
Мы понимаем, какие идут войны сейчас. Мы четко понимаем, какие могут быть войны в будущем. И исходя из нашего потенциала, наших возможностей, под это перестраиваем свои Вооруженные Силы. Этим в течение года занимался Генеральный штаб Вооруженных Сил, и мы пришли к выводу, что ныне существующий план обороны безопасности нашего государства подлежит переработке, осовремениванию, актуализации его и принятию Советом безопасности согласно нашей Конституции.
Я убедительно попрошу всех присутствующих найти свое место в разъяснении нынешнего решения. Мы ничего не должны прятать ни от своего населения, ни от наших соседей. Мы должны быть абсолютно прозрачны, транспарантны. Мы должны не пугать, особенно наших соседей и наше общество, а рассказать им о ситуации и тех мерах, которые мы планируем и будем реализовывать в разных ситуациях.
Отдельно обсудили вопросы о составе Вооруженных Сил и наиболее приоритетные виды вооружения, особенно в части противовоздушной обороны и авиации. Важно, чтобы все оснащение было финансово по силам государству и не в ущерб военной безопасности.