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Очередной температурный рекорд побит в Беларуси 18 декабря. В Бресте было +12ºС

19 декабря 2019 11:29
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Новости Беларуси. Беларусь весь декабрь бьет температурные рекорды. Очердные вершины взяты 18 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной температурный рекорд побит в Беларуси 18 декабря. В Бресте было +12ºС-1

Так, в Минске воздух прогрелся до 7,5ºС (раньше было не больше 5,5ºС). Подобные достижения зафиксированы в Гомеле, Гродно, Витебске и Могилеве. Теплее всего было в Бресте – здесь столбик термометра поднялся выше 12 градусов.

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Рекордно тепло в минувшие сутки было также в Барановичах, Березино, Бобруйске, Пинске и многих других городах страны.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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