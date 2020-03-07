Андрей Мурашов: «В перспективе всех людей научных, и аспирантов, в частности, целесообразно призывать на службу в резерве»

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Те, кто продолжает обучение с целью получения научной степени. Магистратура научно ориентированная теперь у нас, то есть она не массовая. И тем более достаточно незначительное количество людей идёт в аспирантуру, которые не служили. Как вы считаете, было бы правильно им служить в резерве? С учётом их специальности.
Мурашов о службе в резерве: «В первую очередь, кто должен пойти? Отрыв кого от трудовой деятельности противоречит государственным интересам»
Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооружённых сил Республики Беларусь:
В том числе. Но здесь нужно оценивать те факторы, которые складываются, и мы говорим, что при благоприятном развитии ситуации, когда призывные ресурсы будут увеличиваться у нас, когда молодых людей будет достаточно для полного комплектования, то естественно, в перспективе, конечно, всех этих людей научных, и аспирантов, в частности, целесообразно призывать именно на данный вид службы: службу в резерве.
Что касается влияния на них принятого закона в 2019 году, то надо тоже разделить их на две части. Вот все те аспиранты, которые занимались научной деятельностью до принятия закона, надо понимать, что он на них никак не повлиял. У многих молодых людей тоже возникает непонимание, они говорят: «А если я перейду в другую аспирантуру или возьму академический отпуск?», – на них он никаким образом не влияет.