Прямой эфир

Андрей Мурашов: «В перспективе всех людей научных, и аспирантов, в частности, целесообразно призывать на службу в резерве»

07 марта 2020 20:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Те, кто продолжает обучение с целью получения научной степени. Магистратура научно ориентированная теперь у нас, то есть она не массовая. И тем более достаточно незначительное количество людей идёт в аспирантуру, которые не служили. Как вы считаете, было бы правильно им служить в резерве? С учётом их специальности.

Мурашов о службе в резерве: «В первую очередь, кто должен пойти? Отрыв кого от трудовой деятельности противоречит государственным интересам»

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооружённых сил Республики Беларусь:
В том числе. Но здесь нужно оценивать те факторы, которые складываются, и мы говорим, что при благоприятном развитии ситуации, когда призывные ресурсы будут увеличиваться у нас, когда молодых людей будет достаточно для полного комплектования, то естественно, в перспективе, конечно, всех этих людей научных, и аспирантов, в частности, целесообразно призывать именно на данный вид службы: службу в резерве.

Что касается влияния на них принятого закона в 2019 году, то надо тоже разделить их на две части. Вот все те аспиранты, которые занимались научной деятельностью до принятия закона, надо понимать, что он на них никак не повлиял. У многих молодых людей тоже возникает непонимание, они говорят: «А если я перейду в другую аспирантуру или возьму академический отпуск?», на них он никаким образом не влияет.

Андрей Мурашов: «В перспективе всех людей научных, и аспирантов, в частности, целесообразно призывать на службу в резерве»-1

# Армия Беларуси # общество # Андрей Мурашов

Другие новости рубрики

Все новости
Гринько о том, что дикторов называют «говорящими головами»: «Согласна. И не вижу в этом ничего предосудительного»
07 марта 2020 20:49

Гринько о том, что дикторов называют «говорящими головами»: «Согласна. И не вижу в этом ничего предосудительного»

Стеклянные трубочки для питья с мини-ёршиками для прочистки. В Минске работает кафе, где нет пластиковой посуды
07 марта 2020 20:49

Стеклянные трубочки для питья с мини-ёршиками для прочистки. В Минске работает кафе, где нет пластиковой посуды

Как правильно замочить семена перед посадкой? Простой способ
07 марта 2020 18:29

Как правильно замочить семена перед посадкой? Простой способ