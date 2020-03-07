Мурашов о службе в резерве: «В первую очередь, кто должен пойти? Отрыв кого от трудовой деятельности противоречит государственным интересам»

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооружённых сил Республики Беларусь:

Смысл заключался в введении данного нового вида службы, и оно особое положение занимает даже среди Вооружённых сил стран СНГ – в тот благоприятный период нулевых годов у нас был большой избыток призывников. И неслучайно законодательно закреплено, что на службу в резерве призываются граждане при отсутствии потребности в военнослужащих срочной военной службы.

Когда обстановка изменится в стране, когда вот эти проблемы с комплектованием Вооружённых сил, других войск и войск формирования пройдут, то естественно, все те молодые люди, если их будет больше, чем потребуется, их мы будем осуществлять военную подготовку через службу в резерве. Естественно, в первую очередь, кто должен пойти? Отрыв кого от трудовой деятельности противоречит государственным интересам. Туда должны попасть и работники агросектора, и аспиранты, ну и другие ценные таланты, молодые люди в других сферах деятельности, необязательно именно в этом.

Андрей Мурашов: «В перспективе всех людей научных, и аспирантов, в частности, целесообразно призывать на службу в резерве»

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:

Тут ещё есть одна возможность для тех, кто занимается наукой или другими очень важными для государства направлениями – военные кафедры, которые сегодня есть в высших учебных заведениях. Сегодня если человек хочет заниматься наукой и не служить срочную службу, пожалуйста, государство предоставляет возможность.