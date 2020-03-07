Стеклянные трубочки для питья с мини-ёршиками для прочистки. В Минске работает кафе, где нет пластиковой посуды

Стаканчики, столовые приборы, пакеты. Сложно представить свою жизнь без привычного бытового пластика, однако некоторые страны всё же рискнули выйти из зоны комфорта и сделать мир чище.

Минчанин: Пью все из многоразовой термокружки, которую всегда ношу с собой. И пластиковыми трубочками я тоже не пользуюсь.

В этот список можно внести Канаду, Великобританию, Казахстан. В лидеры стремится и Беларусь.

Пластик заполоняет планету, и это факт! К примеру, забежав впопыхах за чашечкой кофе, мы получаем любимый напиток в том же самом полимерном обрамлении.

Алена Маркина, основатель экологического кафе:

Это стало принципом жизни. Задумались, сначала думали, наверное, месяца 4 над тем, как это будет окупаться, как мы, вообще, будем выкручиваться. Потому что это достаточно сложно. Люди привыкли, что кофе взять с собой и пойти гулять. И мы не знали, как к нам отнесутся жители города.

В заведении решили заменить одноразовые стаканчики на знакомые с детства керамические кружки, а пластиковые трубочки – на стеклянные. Как уверяют владельцы, это не стало проблемой – наоборот, люди охотно остаются на кофе-паузу или приходят со своей тарой.