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Стеклянные трубочки для питья с мини-ёршиками для прочистки. В Минске работает кафе, где нет пластиковой посуды

07 марта 2020 20:49
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В программе «Минск и минчане» показываем кафе, где одноразовую посуду не отыскать.

Стаканчики, столовые приборы, пакеты. Сложно представить свою жизнь без привычного бытового пластика, однако некоторые страны всё же рискнули выйти из зоны комфорта и сделать мир чище.

Стеклянные трубочки для питья с мини-ёршиками для прочистки. В Минске работает кафе, где нет пластиковой посуды-1

В этот список можно внести Канаду, Великобританию, Казахстан. В лидеры стремится и Беларусь.

Минчанин:
Пью все из многоразовой термокружки, которую всегда ношу с собой. И пластиковыми трубочками я тоже не пользуюсь.

Стеклянные трубочки для питья с мини-ёршиками для прочистки. В Минске работает кафе, где нет пластиковой посуды-4

Пластик заполоняет планету, и это факт! К примеру, забежав впопыхах за чашечкой кофе, мы получаем любимый напиток в том же самом полимерном обрамлении.

Алена Маркина, основатель экологического кафе:
Это стало принципом жизни. Задумались, сначала думали, наверное, месяца 4 над тем, как это будет окупаться, как мы, вообще, будем выкручиваться. Потому что это достаточно сложно. Люди привыкли, что кофе взять с собой и пойти гулять. И мы не знали, как к нам отнесутся жители города.

В заведении решили заменить одноразовые стаканчики на знакомые с детства керамические кружки, а пластиковые трубочки – на стеклянные. Как уверяют владельцы, это не стало проблемой – наоборот, люди охотно остаются на кофе-паузу или приходят со своей тарой.

Стеклянные трубочки для питья с мини-ёршиками для прочистки. В Минске работает кафе, где нет пластиковой посуды-7

Алена Маркина:
Есть такая вещь, как greenwashing. Это когда люди, компании хотят заработать на этом и не задумываются о принципах – то, как оно должно быть. То есть, если «зеленое», то это должно быть «зеленым» со всех сторон. Есть, конечно, минусы свои – люди не могут с первого раза понять, как это и что это. Поэтому появляются блогеры, разные люди, которые помогают с этим справиться – говорить, где лучше, где хуже.

Такую многоразовую посуду можно брать на природу, эко-активисты уверяют: всё продумано! К примеру, чтобы прочистить стеклянную трубочку, изобрели мини-щётку, которая всегда будет оставлять любимый девайс в чистоте.

Стеклянные трубочки для питья с мини-ёршиками для прочистки. В Минске работает кафе, где нет пластиковой посуды-10

Алена Маркина:
Люди могут заменить, например, такими многоразовыми трубочками. Просто вставите, и пьете. Берёте ёршик, и уже после использования почистили под водой. На вечеринки брать с собой, на тусовки, на природу – там важно брать с собой многоразовое, потому что обычно на природу берем все одноразовое, чтобы потом избавиться и забыть об этом.

Жители столицы охотно последовали новому веянию и больше не складируют пакеты в пакеты. Уже есть и те, кто вовсе от них отказался!

Стеклянные трубочки для питья с мини-ёршиками для прочистки. В Минске работает кафе, где нет пластиковой посуды-13

Минчане:
– Я стала уже использовать многоразовые пакеты. Не выкидывать, а заново их использовать.
– Хожу за покупками, чтобы не покупать пакет пластиковый. Знаю, моя мама пластиковые выбрасывает в специальные контейнеры.
– Использовать бумажные.  Если пластик использовать, собирать их в специальные контейнеры.

Стеклянные трубочки для питья с мини-ёршиками для прочистки. В Минске работает кафе, где нет пластиковой посуды-16

Специалисты подсчитали: с середины прошлого века в мире было произведено более 8 млрд. тонн пластика, большая часть которого сегодня – мусор, на переработку идет лишь 9%. Экологи бьют тревогу: если ничего не изменится, то к 2050 году на Земле будет уже 12 млрд. тонн непереработанного пластика. Времена, когда переходили с бумаги на пластик, чтобы сохранить природу, давно в прошлом. Теперь переходим с пластика на бумагу, чтобы сохранить природу.

# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Алена Маркина

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