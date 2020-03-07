Как правильно замочить семена перед посадкой? Простой способ
Подготовка семян к посадке – дело кропотливое и ответственное. Специалисты уверяют: если сперва семена замочить – это позволит росткам пробиться быстрее. Водный сеанс или посадка всухую? Советы для дачников дали в программе «Плюс-минус».
Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Для того, чтобы обеспечить семена дружными всходами, ростом и развитием, необходимо их сначала немного подкормить. Для этого предлагаю вам замочить семена в растворе питательных элементов. Семена необходимо поместить в марлевую салфетку, можно воспользоваться готовыми марлевыми салфетками, либо сделать её самостоятельно из бинта. Высыпаем наши семена.
Для того, чтобы вы не забыли, какой сорт и какая культура находятся у вас в марлевой повязке, предлагаю воспользоваться ярлычком пакета, сделав такую вот этикеточку.
Вот так выглядят упакованные семена, сюда мы помещаем наш горох и заливаем всё раствором элементов. Для этого берём 100 мл воды, 2 две капли стандартного раствора, перемешиваем.
После чего готовый раствор выливаем в наши семена.
После того, как прошло 4-6 часов, необходимо наши семена аккуратно достать, после чего они готовы к высеванию. Этот простой и доступный способ обеспечит ваши семена хорошей всхожестью, а растения – дружным ростом и развитием.