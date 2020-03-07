Как правильно замочить семена перед посадкой? Простой способ

Подготовка семян к посадке – дело кропотливое и ответственное. Специалисты уверяют: если сперва семена замочить – это позволит росткам пробиться быстрее. Водный сеанс или посадка всухую? Советы для дачников дали в программе «Плюс-минус».

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:

Для того, чтобы обеспечить семена дружными всходами, ростом и развитием, необходимо их сначала немного подкормить. Для этого предлагаю вам замочить семена в растворе питательных элементов. Семена необходимо поместить в марлевую салфетку, можно воспользоваться готовыми марлевыми салфетками, либо сделать её самостоятельно из бинта. Высыпаем наши семена.