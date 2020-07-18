Андрей Муковозчик: «Земляки, нет в пяти годах тюрьмы никакой романтики»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности – в субботнем телефельетоне под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! Можно пытаться выдавать организованные беспорядки за мирный протест, как это делают «независимые» сайты. Можно даже слово «геноцид» употреблять, не понимая значения. Многое можно, пока не окажешься на скамье подсудимых в ожидании реального срока. Потому что там это уже не катит. И лексика, знаете ли, сильно меняется. В отличие от сидящих по безопасным заграницам «свободных нехтов», тутбаевцы сильно врать не могут – им тут еще жить. Поэтому о событиях вторника написали про «немногочисленные толпы», «небольшие группы велосипедистов», «около сотни человек» – фактически, подтвердив, что вывести массы на улицы не получилось. Три причины очевидны: некому, незачем и нет причин. Но повод был, на него и повелись. В основном, молодые-незрелые, хотя были и взрослые-упертые, но тоже молодые умом. И вот что они делали: нападали на омоновцев. Толкали, хватали за шею, распускали руки, валили на землю, пускали в ход ноги, били в спину.

Это мало того, что неповиновение законным требованиям, это насилие в отношении сотрудника. До пяти лет, а то и до шести.

«Наша Нiва», как всегда, врет прямо в глаза: «Дэманстранты дзейнічалі выключна мірна і цывілізавана. Журналісты не зафіксавалі з іх боку ніводнага эпізоду гвалту ці агрэсіі». Да ладно! Интернет переполнен кадрами, на которых разгул противоправных действий зафиксирован. С красноречивыми подписями типа «Город наш», «Отбили», «Велосипедисты не сдаются» и даже «Люди бьют ОМОН», даже так. Хочу сказать тем жаждущим революционной романтики, кто выходит на улицы… а за чем? Спроси ты их, ведь внятно даже не ответят. За романтикой. За адреналином. От бесконечной сытой скуки. Отдельные «везунчики» (они же обычно провокаторы) – за деньгами. Земляки, нет в пяти годах тюрьмы никакой романтики. Почитайте хоть тех, кто свои 15 суток уже отсидел, они жалуются. Там некомфортно. Сидеть вы будете «бакланами» – ни от кого уважения не дождетесь. А вот чего другого – вполне. Так и выйдете с испорченной хорошо если только биографией, безвозвратно потеряв часть жизни.



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Интернетная ложь на нынешних выборах спадает слоями, как шелуха И самым для вас обидным, наверное, станет вот что: доказательную базу, то есть фото и видео ваших «подвигов», уже предоставили именно те, кто вас на улицы звал. Направлял на перекрестки. Подсказывал, куда толпиться и как делать сцепки. Они вас, по сути, и сдали. Давайте объясню, почему и зачем. Вам нужно подскочить, ударить и незаметно сбежать, а им нужна картинка. Поэтому вы на съемке будете в полный рост.

Вас пьянит азарт и кружит голову «романтика», а они с холодной головой ждут погромов. Поэтому направлять вас будут туда, где погорячее.