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Андрей Муковозчик: «Земляки, нет в пяти годах тюрьмы никакой романтики»

18 июля 2020 15:28
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности  в субботнем телефельетоне под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Андрей Муковозчик: «Земляки, нет в пяти годах тюрьмы никакой романтики»-1

Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Можно пытаться выдавать организованные беспорядки за мирный протест, как это делают «независимые» сайты. Можно даже слово «геноцид» употреблять, не понимая значения. Многое можно, пока не окажешься на скамье подсудимых в ожидании реального срока. Потому что там это уже не катит. И лексика, знаете ли, сильно меняется. 

В отличие от сидящих по безопасным заграницам «свободных нехтов», тутбаевцы сильно врать не могут  им тут еще жить. Поэтому о событиях вторника написали про «немногочисленные толпы», «небольшие группы велосипедистов», «около сотни человек»  фактически, подтвердив, что вывести массы на улицы не получилось. Три причины очевидны: некому, незачем и нет причин. 

Но повод был, на него и повелись. В основном, молодые-незрелые, хотя были и взрослые-упертые, но тоже молодые умом. И вот что они делали: нападали на омоновцев. Толкали, хватали за шею, распускали руки, валили на землю, пускали в ход ноги, били в спину. 

Андрей Муковозчик: «Земляки, нет в пяти годах тюрьмы никакой романтики»-4

Это мало того, что неповиновение законным требованиям, это насилие в отношении сотрудника. До пяти лет, а то и до шести. 
«Наша Нiва», как всегда, врет прямо в глаза: «Дэманстранты дзейнічалі выключна мірна і цывілізавана. Журналісты не зафіксавалі з іх боку ніводнага эпізоду гвалту ці агрэсіі». Да ладно! Интернет переполнен кадрами, на которых разгул противоправных действий зафиксирован. С красноречивыми подписями типа «Город наш», «Отбили», «Велосипедисты не сдаются» и даже «Люди бьют ОМОН», даже так. 

Хочу сказать тем жаждущим революционной романтики, кто выходит на улицы… а за чем? Спроси ты их, ведь внятно даже не ответят. За романтикой. За адреналином. От бесконечной сытой скуки. Отдельные «везунчики» (они же обычно провокаторы)  за деньгами. 

Земляки, нет в пяти годах тюрьмы никакой романтики. Почитайте хоть тех, кто свои 15 суток уже отсидел, они жалуются. Там некомфортно. Сидеть вы будете «бакланами» ни от кого уважения не дождетесь. А вот чего другого – вполне. Так и выйдете с испорченной хорошо если только биографией, безвозвратно потеряв часть жизни. 

Читайте далее: Метка сатаны. Нас не раз пытались задушить. Теперь – белой лентой    

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И самым для вас обидным, наверное, станет вот что: доказательную базу, то есть фото и видео ваших «подвигов», уже предоставили именно те, кто вас на улицы звал. Направлял на перекрестки. Подсказывал, куда толпиться и как делать сцепки. Они вас, по сути, и сдали. Давайте объясню, почему и зачем.

Вам нужно подскочить, ударить и незаметно сбежать, а им нужна картинка. Поэтому вы на съемке будете в полный рост. 
Вас пьянит азарт и кружит голову «романтика», а они с холодной головой ждут погромов. Поэтому направлять вас будут туда, где погорячее. 

Андрей Муковозчик: «Земляки, нет в пяти годах тюрьмы никакой романтики»-7

Вам, допустим на минутку, нужна правда. А им – деньги. Поэтому чем больше вас таких они соберут, тем лучше. Для них. Вы хотите, предположим, лучшей жизни. А они свою уже выбрали, и ее надо отрабатывать. Поэтому вас, как хворост, просто бросают в огонь. Вы уже горите – а они спокойно отвернулись за новой охапкой, вы свой жар уже отдали, догорайте. 

Зачем же быть деревяшками в чужих кострах, а они ведь, подумайте, реально нам чужие? Давайте договоримся: вы перестаете жить, как полено, думать, как полено, и гореть под богатым шашлыком, как полено.

А если нет – ну что ж… как бы вы сами разговаривали с полным деревом? Вот так придется и с вами, романтичными и восторженными буратинами. Семихвосткой – и закрыть в старом чулане, куда никто за вами не придет. 

Кстати, посмотрите на досуге телевизор. И сравните, как тот же ОМОН действует во Франции. Что полицейские делают в США. Сравните. Может, придет понимание: наши вас берегут. 

Потому что верят: вы можете перестать быть деревянными. Сами можете. Уж простите, накипело.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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