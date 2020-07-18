Лето продолжается. Какой будет погода в Беларуси на выходные?

Новости Беларуси. Лето продолжает радовать белорусов теплой погодой. В выходные июль придерживается климатических норм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лето продолжает радовать белорусов теплой погодой. В выходные июль придерживается климатических норм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Максимальный градус 18 июля +29. Чуть прохладнее будет 19 июля, но ненамного. В воскресенье кратковременные дожди ожидаются лишь по северо-востоку страны, местами с грозами. Ночью и утром в отдельных районах – слабый туман.