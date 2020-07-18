В Беларуси проведено 1 миллион 183 тысячи тестов на коронавирус

Новости Беларуси. Данные по заболеваемости COVID-19 в нашей стране. Известно, что в Беларуси выздоровели 57 856 ранее инфицированных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Данные по заболеваемости COVID-19 в нашей стране. Известно, что в Беларуси выздоровели 57 856 ранее инфицированных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зарегистрированы 65 953 человека с положительным тестом. Всего их проведено 1 миллион 183 тысячи.
За весь период распространения инфекции умерли 495 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве.