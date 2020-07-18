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В Беларуси проведено 1 миллион 183 тысячи тестов на коронавирус

18 июля 2020 13:58
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Новости Беларуси. Данные по заболеваемости COVID-19 в нашей стране. Известно, что в Беларуси выздоровели 57 856 ранее инфицированных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проведено 1 миллион 183 тысячи тестов на коронавирус-1

Зарегистрированы 65 953 человека с положительным тестом. Всего их проведено 1 миллион 183 тысячи.

В Беларуси проведено 1 миллион 183 тысячи тестов на коронавирус-4

За весь период распространения инфекции умерли 495 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией, сообщили в Минздраве.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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