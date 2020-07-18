Забить гвоздь ковшом? Легко. Показываем, как в Могилёве прошли состязания на погрузчиках

Новости Беларуси. Баскетбол, змейка и забивание гвоздей. Конкурс профессионального мастерства водителей погрузчиков прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Поистине с ювелирной точностью эти оранжевые силачи объезжают фишки на асфальте. С филигранной меткостью снимают ковшом баскетбольной мяч и забрасывают его в импровизированную корзину.

А чего стоит забить небольшой гвоздь такой мощной машине! Здесь важны не только профессионализм и точность, но еще и выдержка.

Александр Демьянов, водитель погрузчика могилевского отделения Белорусской железной дороги:

Самое сложное – волнение. А так, если не спеша, можно все сделать.





Дмитрий Лазаренко, водитель погрузчика могилевского отделения Белорусской железной дороги:

Вы знаете, конечно, грузить полегче автомобили и вагоны, чем все эти викторины. Оно, как бы, и разряд получаешь, и волнение.

Александр Гончаров, водитель погрузчика могилевского отделения Белорусской железной дороги:

В прошлом году я участвовал в соревнованиях и победил. Я прошел всю эстафету, но гвоздик не забил. В следующем году сделаем.