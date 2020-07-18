Забить гвоздь ковшом? Легко. Показываем, как в Могилёве прошли состязания на погрузчиках

Новости Беларуси. Баскетбол, змейка и забивание гвоздей. Конкурс профессионального мастерства водителей погрузчиков прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Баскетбол, змейка и забивание гвоздей. Конкурс профессионального мастерства водителей погрузчиков прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поистине с ювелирной точностью эти оранжевые силачи объезжают фишки на асфальте. С филигранной меткостью снимают ковшом баскетбольной мяч и забрасывают его в импровизированную корзину.
А чего стоит забить небольшой гвоздь такой мощной машине! Здесь важны не только профессионализм и точность, но еще и выдержка.
Александр Демьянов, водитель погрузчика могилевского отделения Белорусской железной дороги:
Самое сложное – волнение. А так, если не спеша, можно все сделать.
Дмитрий Лазаренко, водитель погрузчика могилевского отделения Белорусской железной дороги:
Вы знаете, конечно, грузить полегче автомобили и вагоны, чем все эти викторины. Оно, как бы, и разряд получаешь, и волнение.
Александр Гончаров, водитель погрузчика могилевского отделения Белорусской железной дороги:
В прошлом году я участвовал в соревнованиях и победил. Я прошел всю эстафету, но гвоздик не забил. В следующем году сделаем.
Этой строительной технике не составляет труда загружать и разгружать тонны щебня. Но во время состязания водителям задачу усложнили. Вместимость ковша чуть больше 4 тонн, а загрузить в самосвал нужно было 5. Но настоящие профессионалы справились и с этой миссией.