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Наталья Кочанова: низко кланяюсь всем, кто работает с детьми, потому что все эти дети наши

24 декабря 2020 16:53
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Новости Беларуси. 24 декабря гостей принимали в социально-педагогическом центре Полоцкого района. С поздравлениями и, конечно, подарками приезжала глава Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова: низко кланяюсь всем, кто работает с детьми, потому что все эти дети наши-1

В детском социальном приюте сейчас находится девять маленьких воспитанников. Они, как и большинство ребят центра, вскоре вернутся в биологические семьи либо обретут новый дом в приемных.

Наталья Кочанова: низко кланяюсь всем, кто работает с детьми, потому что все эти дети наши-4

В ожидании чуда детвора всегда рада гостям и подаркам. Во время настоящего новогоднего шоу – конечно же, со сказочными персонажами и лесной пушистой красавицей – ребята отлично провели время.

Наталья Кочанова: низко кланяюсь всем, кто работает с детьми, потому что все эти дети наши-7

Скоро праздник, Новый год. Сегодня у нас утренник, будет много гостей. У меня костюм мушкетера.

Наталья Кочанова: низко кланяюсь всем, кто работает с детьми, потому что все эти дети наши-10

Белый снег, пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится.

Наталья Кочанова: низко кланяюсь всем, кто работает с детьми, потому что все эти дети наши-13

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Всегда рада тому, что в нашем государстве такое внимание уделяется детям. И детям, которые Новый год, возможно, не будут отмечать дома, в семейном кругу, могут подарить радость те люди, которые работают с ними. Поэтому я низко кланяюсь людям, которые работают в таких социальных приютах, детских интернатных учреждениях – да всем, кто работает с детьми, потому что все эти дети наши. И я сегодня с радостью здесь, в Полоцке, на своей малой родине, которую я безмерно люблю. И, конечно, я была рада поздравить своих маленьких земляков с замечательным наступающим праздником.

Наталья Кочанова: низко кланяюсь всем, кто работает с детьми, потому что все эти дети наши-16

Это наши дети. Они все наши, мы все им мамы, мы все их любим. И каждую эту ситуацию мы через себя, конечно, проводим.

Наталья Кочанова: низко кланяюсь всем, кто работает с детьми, потому что все эти дети наши-19

Наталья Кочанова: низко кланяюсь всем, кто работает с детьми, потому что все эти дети наши-21

И сегодня же, накануне рождественских праздников, глава Совета Республики пообщалась со священнослужителями Полоцкой епархии. На эту встречу Наталья Кочанова тоже пришла с подарком.

# Новый год # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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