Наталья Кочанова: низко кланяюсь всем, кто работает с детьми, потому что все эти дети наши

Новости Беларуси. 24 декабря гостей принимали в социально-педагогическом центре Полоцкого района. С поздравлениями и, конечно, подарками приезжала глава Совета Республики Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В детском социальном приюте сейчас находится девять маленьких воспитанников. Они, как и большинство ребят центра, вскоре вернутся в биологические семьи либо обретут новый дом в приемных.

В ожидании чуда детвора всегда рада гостям и подаркам. Во время настоящего новогоднего шоу – конечно же, со сказочными персонажами и лесной пушистой красавицей – ребята отлично провели время.

Скоро праздник, Новый год. Сегодня у нас утренник, будет много гостей. У меня костюм мушкетера.

Белый снег, пушистый

В воздухе кружится

И на землю тихо

Падает, ложится.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Всегда рада тому, что в нашем государстве такое внимание уделяется детям. И детям, которые Новый год, возможно, не будут отмечать дома, в семейном кругу, могут подарить радость те люди, которые работают с ними. Поэтому я низко кланяюсь людям, которые работают в таких социальных приютах, детских интернатных учреждениях – да всем, кто работает с детьми, потому что все эти дети наши. И я сегодня с радостью здесь, в Полоцке, на своей малой родине, которую я безмерно люблю. И, конечно, я была рада поздравить своих маленьких земляков с замечательным наступающим праздником.

Это наши дети. Они все наши, мы все им мамы, мы все их любим. И каждую эту ситуацию мы через себя, конечно, проводим.