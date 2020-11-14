Андрей Муковозчик: «У них язык поворачивается призывать врачей к забастовке. И это когда во всём мире поднимается вторая волна пандемии»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для всех общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело».
Нехтомотольки вслед за гитлеровцами призывают убить собственный народ
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для всех общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело».
Нехтомотольки вслед за гитлеровцами призывают убить собственный народ
В программе Новости «24 часа» на СТВ авторский взгляд Андрея Муковозчика на то, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).