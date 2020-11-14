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Андрей Муковозчик: «У них язык поворачивается призывать врачей к забастовке. И это когда во всём мире поднимается вторая волна пандемии»

14 ноября 2020 16:06
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для всех общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело».

Нехтомотольки вслед за гитлеровцами призывают убить собственный народ

Андрей Муковозчик: «У них язык поворачивается призывать врачей к забастовке. И это когда во всём мире поднимается вторая волна пандемии»-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ авторский взгляд Андрея Муковозчика на то, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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