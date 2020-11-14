Что можно успеть купить на последних сельхозярмарках в Минске? Побывали на самой масштабной торговой площадке

Новости Беларуси. Фермеры с натуральной продукцией, свежая рыба, ягоды, мед и товары от ремесленников. Осенние ярмарки работают последние дни. В Минске завершается сезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговля стартовала 12 сентября, и уже 15 ноября – последний день работы. Успеть приобрести продукцию можно будет с 10 до 16 часов во всех районах города. Для ветеранов традиционно организована доставка товаров до дома. А сегодня, 14 ноября, на самой масштабной торговой площадке возле «Чижовка-Арены» побывала наш корреспондент Ольга Власовец.

Ольга Власовец, корреспондент:

Осенние выходные в столице – это традиционно дни ярмарок. Бойкая торговля развернулась во всех районах города. Более 10 площадок, где можно купить товары на любой вкус и цвет. Самая яркая и масштабная площадка возле «Чижовка-Арены». И, несмотря на непогоду, людей с покупками здесь много с самого утра. Осенние ярмарки планировали завершить 1 ноября, но в связи с большой популярностью выездной торговли власти города решили не ограничивать продавцов и покупателей этой датой и продлили сезон еще на эти выходные.

В субботу, воскресенье я приезжаю постоянно. Очень удобно, вы знаете, и дешево. Перец по 2 рубля, прекрасно – взял. Хурма хорошая очень – по 3. Набрал. И помидоры хорошие взял.

Специально приехали в Чижовку, чтобы купить продукты для дома. Мясо, овощи – все свежее, все хорошее. Два дня ярмарка работает. Все люди рады, конечно, что можно что-то приобрести по более выгодной цене.

На прилавках самая разнообразная продукция со всех регионов Беларуси. Есть свежие овощи и фрукты, мясо, кулинарные изделия и товары от ремесленников. Все по приятным ценам. Причем завсегдатаи уже знают, где самая вкусная грудинка и у кого самая свежая рыба.

– Карп элитный, карп крупненький, стерлядочки, амурчики.

– Сколько килограммов такой амурчик?

– Килограмма 2,5-3.

Рыбку мы раньше купили, а сегодня приехали за капусточкой, за морковочкой. Также на время простуд многие покупают товары для поднятия иммунитета – это мед и ягоды. Причем продавцы не только показывают свою продукцию во всей красе, но и, как принято на ярмарках, дают пробовать.

– Ассортимент у нас – овощи, яблоки и, конечно, клюква – самая осенняя ягода.

– Можно попробовать?

– Пожалуйста, пробуйте. Это ярмарка, все можно пробовать.

– Такая кисленькая.

– Да.

Это все больше пасека лесная, то есть медосбор ведется пчелками в лесу, начиная с самых ранних, первых медоносов. Тогда и расцветают в лесу ягоднички. И он еще такой желеобразной консистенции. Также можно утеплиться на зиму. В Минск из Смиловичей привезли теплые валенки. Это единственная в Беларуси войлочная фабрика. Ее товары пользуются спросом не только у нас, но даже в Африке, Германии и Америке.

Вот такая моделька. Они смотрятся как унты на ножках, смотрите. Есть детские без подошвы, маленькие вот такие валеночки. Есть уже с подошвой – в 2-2,5 годика начинают ходить в таких валеночках.

Запах приправ, копченостей и, конечно же, шашлыка. Над ярмаркой витают самые невероятные ароматы. Прямо здесь можно перекусить и взять мясо с пылу с жару и по особому рецепту.

Можно полакомиться великолепным крымским шашлычком. Специи крымские, мясо режется по-крымски. Я сам из Крыма. Поэтому очень вкусное мясо. И глинтвейн. Сейчас погода такая сырая, прохладная, поэтому глинтвейн очень даже идет и пользуется спросом.