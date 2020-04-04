Андрей Муковозчик: системы здравоохранения, демократия в пандемии и Черчилль. Субботний телефельетон «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш уже традиционный субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле «мысли вслух» о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Андрей Муковозчик:

Нас с вами так долго, вплоть до камней и площадей, призывали пойти по пути западных демократий, что пришла, полагаю, пора на деле посмотреть, как демократии справляются с современными вызовами. Очевидно, что – никак. Демократия как система управления показала себя – есть такой точный и вместе с тем политкорректный термин – «бессильной».

Битый месяц Великобритания думает, закрыться ей или все-таки нет, наконец закрывается на карантин – и на следующий день выясняется: оказывается, в больницах нет ни ведер, ни дезинфекции. Неоткуда и не на чем погрузить, доставить и раздать, то ли сочувствует, то ли радуется Euronews. Некому даже тряпки на швабры намотать. Зато никто не поспорит – старейшая демократия. Кто из вас не думал хоть раз в жизни: вот там, мол, здравоохранение, а у нас тут – коновалы? Оказалось, нет у западных демократий никакой системы здравоохранения. Врачи – есть, больницы – есть, а системы – нет. Нет (и, видимо, никогда не было) никаких прав человека. Слышали вы, чтобы правозащитники метались по переполненным – а они переполнены! – лагерям мигрантов в беспокойстве, хватает ли им туалетной бумаги? Пришел вирус – и оказалось, что своя гораздо ближе. Здоровье западного индивидуума – вот реальность, а права незнакомого человека – придуманный миф.

Нет эффективных систем контроля, систем охраны здоровья, систем управления. Когда мэры итальянских городков лично бегают по центральной (и часто единственной) площади, тосканским матом орут на своих земляков «A casa! A casa!» («По домам, сукины дети!») и гонят их взмахами рук прочь, как курей, – вот это то самое бессилие. Бессилие власти, бессилие таким образом организованного государства, бессилие демократического способа управления обществом.



И ведь, как назло, гораздо лучше дела обстоят у тех, кого демократы демократами не считали, к себе не принимали, унижали и гнобили. И поскольку демократы нынче пануют на планете, еженедельно наказывали. В старину – розгами, теперь – санкциями. Не дайте себя обмануть якобы мудрыми словами Черчилля, что демократия, мол, – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных. Черчилль разгромно проиграл свою войну: начинала ее главная империя мира с незаходящим солнцем, закончил маленький остров с сохранившимся на бедность лондонским Сити. Что еще оставалось говорить? Только сыпать афоризмами.