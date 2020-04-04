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Андрей Муковозчик: системы здравоохранения, демократия в пандемии и Черчилль. Субботний телефельетон «Накипело»

04 апреля 2020 16:47
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш уже традиционный субботний телефельетон под названием «Накипело».

Монолог из жизни в стиле «мысли вслух» о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик: системы здравоохранения, демократия в пандемии и Черчилль. Субботний телефельетон «Накипело»-1



Андрей Муковозчик:
Нас с вами так долго, вплоть до камней и площадей, призывали пойти по пути западных демократий, что пришла, полагаю, пора на деле посмотреть, как демократии справляются с современными вызовами. Очевидно, что – никак. Демократия как система управления показала себя – есть такой точный и вместе с тем политкорректный термин – «бессильной».

Битый месяц Великобритания думает, закрыться ей или все-таки нет, наконец закрывается на карантин – и на следующий день выясняется: оказывается, в больницах нет ни ведер, ни дезинфекции. Неоткуда и не на чем погрузить, доставить и раздать, то ли сочувствует, то ли радуется Euronews. Некому даже тряпки на швабры намотать. Зато никто не поспорит – старейшая демократия.

Кто из вас не думал хоть раз в жизни: вот там, мол, здравоохранение, а у нас тут – коновалы? Оказалось, нет у западных демократий никакой системы здравоохранения. Врачи – есть, больницы – есть, а системы – нет. Нет (и, видимо, никогда не было) никаких прав человека. Слышали вы, чтобы правозащитники метались по переполненным – а они переполнены! – лагерям мигрантов в беспокойстве, хватает ли им туалетной бумаги? Пришел вирус – и оказалось, что своя гораздо ближе. Здоровье западного индивидуума – вот реальность, а права незнакомого человека – придуманный миф.

Андрей Муковозчик: системы здравоохранения, демократия в пандемии и Черчилль. Субботний телефельетон «Накипело»-4

Нет эффективных систем контроля, систем охраны здоровья, систем управления. Когда мэры итальянских городков лично бегают по центральной (и часто единственной) площади, тосканским матом орут на своих земляков «A casa! A casa!» («По домам, сукины дети!») и гонят их взмахами рук прочь, как курей, – вот это то самое бессилие. Бессилие власти, бессилие таким образом организованного государства, бессилие демократического способа управления обществом.

И ведь, как назло, гораздо лучше дела обстоят у тех, кого демократы демократами не считали, к себе не принимали, унижали и гнобили. И поскольку демократы нынче пануют на планете, еженедельно наказывали. В старину – розгами, теперь – санкциями.

Не дайте себя обмануть якобы мудрыми словами Черчилля, что демократия, мол, – наихудшая форма правления, если не считать всех остальных. Черчилль разгромно проиграл свою войну: начинала ее главная империя мира с незаходящим солнцем, закончил маленький остров с сохранившимся на бедность лондонским Сити. Что еще оставалось говорить? Только сыпать афоризмами.

Андрей Муковозчик: системы здравоохранения, демократия в пандемии и Черчилль. Субботний телефельетон «Накипело»-7

Возьмем, к примеру, нашего Александра Федуту. Как не похож на Черчилля? Вставьте ему сигару и – вылитый сэр Уинстон. «С кем поведешься, с тем и наберешься», – назидает, используя мудрость своих соседей. «Обычно перед выборами власть демонстрирует свою эффективность, а сейчас эффективность достаточно низкая», – горюет он. Здоровый, живой, спокойно гуляющий по городу и между делом сочиняющий себе целый мир вокруг, в котором ему мечтается жить. Смотреть по сторонам для этого совершенно необязательно. Не критично и неумение сравнивать цифры и думать. И уж совершенно не требуется говорить правду. При демократии.

Наглядная же правда состоит в том, что пришла не самая, честно говоря, и большая беда. Всего-то, если разобраться, очередной (да, сильный, а почему он должен быть слабее предыдущих?) штамм гриппа. А у большинства демократий симптомы, как при ураганной дизентерии. Кстати, тут злорадствовать нечего, вот тут как раз самое время поберечься. Потому что самый опасный демократ, я думаю, – это именно что на людях опозорившийся демократ.

Мне на слово можете и не верить, но Федута не даст соврать.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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