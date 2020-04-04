Дмитрий Мезенцев: будет оплачен рейс «Белавиа», который улетит в Дели. На борту будут 111 граждан Беларуси

Новости Беларуси. Россия поможет в доставке белорусов на родину из Дели и возьмет на себя расходы за перелет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия бесплатно передаст Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус

Об этом в интервью программе «Неделя» сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Специальным рейсом в Минск должны вернуться более 100 человек.