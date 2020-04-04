Дмитрий Мезенцев: будет оплачен рейс «Белавиа», который улетит в Дели. На борту будут 111 граждан Беларуси

Новости Беларуси. Россия поможет в доставке белорусов на родину из Дели и возьмет на себя расходы за перелет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Россия бесплатно передаст Беларуси 10 тысяч тестов на коронавирус
Об этом в интервью программе «Неделя» сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Специальным рейсом в Минск должны вернуться более 100 человек.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Конечно, мы когда и в разговоре с министром иностранных дела Владимиром Владимировичем Макеем, с руководством правительства Республики Беларусь говорили о том, что важно и можно делать, чтобы помочь россиянам, белорусам как можно быстрее вернуться домой.
Мы окончательно говорили о том, как вернуть из Дели именно белорусов, которых мы бортами наших российских авиалиний не смогли вывезти, потому что просто не хватило мест физически. Будет оплачен рейс «Белавиа», который улетит 5 числа в Дели по маршруту Минск – Дели – Минск. На борту будут 111 граждан Беларуси, которые, что называется, застряли там.
Полную версию интервью с послом России в Беларуси смотрите 5 апреля в программе «Неделя» в 19.30.