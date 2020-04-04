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Дмитрий Мезенцев: будет оплачен рейс «Белавиа», который улетит в Дели. На борту будут 111 граждан Беларуси

04 апреля 2020 13:40
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Новости Беларуси. Россия поможет в доставке белорусов на родину из Дели и возьмет на себя расходы за перелет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Об этом в интервью программе «Неделя» сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Специальным рейсом в Минск должны вернуться более 100 человек. 

Дмитрий Мезенцев: будет оплачен рейс «Белавиа», который улетит в Дели. На борту будут 111 граждан Беларуси -1

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Конечно, мы когда и в разговоре с министром иностранных дела Владимиром Владимировичем Макеем, с руководством правительства Республики Беларусь говорили о том, что важно и можно делать, чтобы помочь россиянам, белорусам как можно быстрее вернуться домой.  

Мы окончательно говорили о том, как вернуть из Дели именно белорусов, которых мы бортами наших российских авиалиний не смогли вывезти, потому что просто не хватило мест физически. Будет оплачен рейс «Белавиа», который улетит 5 числа в Дели по маршруту Минск – Дели – Минск. На борту будут 111 граждан Беларуси, которые, что называется, застряли там.

Дмитрий Мезенцев: будет оплачен рейс «Белавиа», который улетит в Дели. На борту будут 111 граждан Беларуси -4

Полную версию интервью с послом России в Беларуси смотрите 5 апреля в программе «Неделя» в 19.30. 

# Коронавирус # общество # Дмитрий Мезенцев # Юлия Огнева # Владимир Макей # Фотофакт

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