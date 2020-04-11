Андрей Муковозчик: реакция украинцев на украинцев, возврат «застрявших» туристов и СМИ. Субботний телефельетон «Накипело»

Новости Беларуси. Коронавирус через призму совести и взгляд вовне из нашей студии. Для потребителей общественно-политических хитов наш субботний телефельетон «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли вслух.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! Коронавирус, он же новый грипп, он вот что показал: совести – есть такая специфическая человеческая железа – нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во всяком случае, ее к нашему времени сумели «вывести» просто как атавизм у отдельных групп людей. Скажем, у тех украинцев, которые других украинцев, вернувшихся к себе же в Украину, побивали камнями. Недокоммуницированные, самые демократичные или западные те украинцы – пусть они сами у себя и решают. Но совесть у них в тот момент молчала – это факт.

Литовский президент со своим министром (или, наоборот, у них там не все просто) заявили про «браваду нашего лидера». И что они знают про «очаги на белорусской территории», но никому не скажут, про какие. А в это же время самолеты «Белавиа» возили полтысячи литовцев со всего света домой, как, кстати, и россиян из того же Египта. В тот самый час, когда литовский истеблишмент одеялом накрылся и оттуда кричит: мол, доверия к белорусам нету. Про своих же, застрявших по всей Европе, даже не вспоминает. Зато про белорусов, как всегда: мы-де «не контролируем ситуацию». Есть у литовцев совесть? Вот конкретно у этих – нет. Видимо, по определению совесть отсутствует и у некоторых государственных российских институтов. У Россельхознадзора, например, с его постоянными запретами на белорусскую, честно скажем, более качественную, чем российская, продукцию.

У некоторых российских авиакомпаний, которые поначалу испугались так, что наших с билетами прямо из своих же самолетов высаживали. И даже у пресс-службы правительства соседей, которая заявила было, что белорусы, мол, не следуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. А извиниться уже то ли сил, то ли времени не хватило: надо ж было срочно отгораживаться, даже не поставив соседа в известность. Оно и понятно, когда с перепугу на брюхо пробьет, уже не до политесов, тут добежать бы да закрыться. Совесть, бывает, покидает и целые страны. У той же России тысяча граждан застряла в Черногории, которая раз – и закрыла небо на карантин. Чартеры уже готовы были лететь забирать всех, но Черногория вот что сказала: «А вы за свой счет перевезите-ка к нам полсотни наших граждан. Тогда мы и вашим дадим эвакуироваться, так и быть».

Андрей Муковозчик:

Это шантаж? Да, мелкий и подленький. Но России, мне кажется, не стоит удивляться. Потому что для окружающего мира эту большую, могучую и братскую нам страну олицетворяют конкретные люди. Часто без совести, но очень неплохо при этом выглядящие – во всех отношениях. Начиная с материального и им же заканчивающегося, потому как а как о душе подумать, коли совести нет? А что это я все о соседях? Мы с вами исключения из общечеловечества собой не представляем, хоть Tut.by бери, хоть «Нашу Ніву», хоть кого из «сьвядомых». Они у нас такие, местечково-хитрые: напечатают про сердечную смерть под заголовком «Озноб и кашель» или про оцепление госпиталя ОМОНом, или еще какой анонимный обычно фейк – и обратно в кусты.

Мол, это не мы, нам в редакцию пишут, идут сообщения, в соцсетях видели и гэтак далей. Так если я скажу, что канал «Горбацевич» работает на Моссад, это Василич в курилке Юзику сказал, а я услышал. Это можно так делать? Мы ведь сейчас не о юридической стороне дела говорим, до этого еще дойдет, а просто по-человечески: можно?