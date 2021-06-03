«Дабы владеть более оперативной информацией». Наталья Кочанова о едином дне приёма граждан в Минском районе

Спикер верхней палаты парламента провела прием граждан в Боровлянском сельском исполкоме. Разобраться в проблемах каждого – фундамент такой формы работы. Все обращения взяты на личный контроль. Представители министерств и ведомств будут на связи с каждым, кто пришел со своей бедой, и продолжат информировать обратившихся по факту решения вопросов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы решили несколько эту работу (с обращениями граждан в соответствии с законодательством, существующим в нашей стране), несколько по-иному посмотреть на эти проблемы. То есть завтра мы будем рассматривать на Президиуме Совета Республики вопрос о работе по обращениям граждан в Минском районе, дабы нам владеть этой ситуацией. Статистически мы владеем, конечно, сколько поступает обращений из Минского района в Совет Республики, какие вопросы находятся у нас на контроле. Но дабы владеть более оперативной информацией, мы приняли решение разъехаться сегодня по регионам Минского района, провести приемы по личным вопросам. Посмотреть, какие вопросы волнуют граждан, и уже завтра при рассмотрении этого вопроса владеть абсолютно актуальной информацией.