«Дабы владеть более оперативной информацией». Наталья Кочанова о едином дне приёма граждан в Минском районе
Новости Беларуси. Жилье, благоустройство, адресная социальная помощь. С вопросами, которые действительно волнуют, жители Минского района 3 июня лично обратились к председателю Совета Республики Наталье Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спикер верхней палаты парламента провела прием граждан в Боровлянском сельском исполкоме. Разобраться в проблемах каждого – фундамент такой формы работы. Все обращения взяты на личный контроль. Представители министерств и ведомств будут на связи с каждым, кто пришел со своей бедой, и продолжат информировать обратившихся по факту решения вопросов.
3 июня члены Президиума Совета Республики Национального собрания проводят единый день приема граждан в исполкомах Минского района.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы решили несколько эту работу (с обращениями граждан в соответствии с законодательством, существующим в нашей стране), несколько по-иному посмотреть на эти проблемы. То есть завтра мы будем рассматривать на Президиуме Совета Республики вопрос о работе по обращениям граждан в Минском районе, дабы нам владеть этой ситуацией. Статистически мы владеем, конечно, сколько поступает обращений из Минского района в Совет Республики, какие вопросы находятся у нас на контроле. Но дабы владеть более оперативной информацией, мы приняли решение разъехаться сегодня по регионам Минского района, провести приемы по личным вопросам. Посмотреть, какие вопросы волнуют граждан, и уже завтра при рассмотрении этого вопроса владеть абсолютно актуальной информацией.
Такая форма работы с гражданами уже зарекомендовала себя. И она будет продолжена в других регионах страны.