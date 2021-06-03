Андрей Худык: сегодня 27% мы извлекаем из отходов и используем в экономике нашей страны

Новости Беларуси. В Минске начал работу 1-й Международный экологический форум. От здорового питания и натуральной косметики до инновационных проектов строительства и электромобилей. Здесь представлены новейшие разработки в промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, этот модуль мониторинга качества воздуха. Он полностью заменяет стационарную очистную станцию. Доступ к ее данным через веб-интерфейс, в итоге 80 % экономии затрат.

Не менее интересный проект – автоматическая система управления, которая будет полезна в любом хозяйстве, где следят за качеством воды. А еще экодизайн, биогаз и озеленение – главные ресурсы зеленой экономики Беларуси.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Что же касается основной повестки, безусловно, это отходы. Отходы – это проблема сегодня всего мира. Мы сегодня на постсоветском пространстве работаем лучше всех по вовлечению прежде всего коммунальных отходов в хозяйственный оборот. И сегодня 27 % мы извлекаем из отходов и уже используем в экономике нашей страны.