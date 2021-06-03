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Александр Субботин: уделяем большое внимание переработке мусора, полигонов, которые ещё со времён Советского Союза

03 июня 2021 16:41
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Новости Беларуси. В Минске начал работу 1-й Международный экологический форум. От здорового питания и натуральной косметики до инновационных проектов строительства и электромобилей. Здесь представлены новейшие разработки в промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Субботин: уделяем большое внимание переработке мусора, полигонов, которые ещё со времён Советского Союза-1

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:
Переработке мусора мы уделяем большое внимание, переработке тех полигонов, которые были еще со времен Советского Союза. Это программа «Чистая вода», она в каждой области – строительство очистных сооружений, станций обезжелезивания и так далее. Это минимизация выбросов углеродных в атмосферу – тоже целый комплекс мероприятий. Это ликвидация еще имеющихся свалок, несанкционированных свалок.

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# Экологическая обстановка в Беларуси # общество # Александр Субботин # Фотофакт

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