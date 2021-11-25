Ігар Марзалюк: «Нашы продкі не цураліся навацый, улічвалі лепшыя здабыткі прававых традыцый суседзяў»

Пацверджаны прывілеі баярам на маёнткі, выдадзеныя папярэднімі вялікімі князямі, права на іх продаж і абмен. Прывілей гарантаваў баярам, што іх маёнткі пасля іх смерці не будуць канфіскаваны, а іх сыны і дочкі будуць мець права на іх вотчыны ў якасці спадчыны. Дочкі, пляменніцы і ўдовы баяр мелі права выходзіць замуж без дазволу вялікакняскіх намеснікаў.

Падрабязнасці – у відэаматэрыяле.