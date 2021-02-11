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Андрей Муковозчик: на ВНС была приглашена и часть «оппозиции», которая сумела хотя бы внешне себя сдержать и не поддаться психозу

11 февраля 2021 15:37
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в телефельетоне «Накипело».

Даже для малозаметных «политических» фигур Всебелорусское собрание могло бы сделать что-то полезное. Но они, не поверите, отказываются…

Андрей Муковозчик: на ВНС была приглашена и часть «оппозиции», которая сумела хотя бы внешне себя сдержать и не поддаться психозу-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Фотофакт

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