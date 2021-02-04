Андрей Муковозчик: факты в онлайн-пространстве нагло передёргиваются, мы уже утомились ежедневно ловить «независимых» за руку

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в телефельетоне «Накипело».
Чем ближе открытие Всебелорусского народного собрания, тем сильнее и отчетливей слышна истерика из разных «штабов»
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в телефельетоне «Накипело».
Чем ближе открытие Всебелорусского народного собрания, тем сильнее и отчетливей слышна истерика из разных «штабов»
В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).