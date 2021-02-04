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Андрей Муковозчик: факты в онлайн-пространстве нагло передёргиваются, мы уже утомились ежедневно ловить «независимых» за руку

04 февраля 2021 16:29
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Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности в телефельетоне «Накипело».

Чем ближе открытие Всебелорусского народного собрания, тем сильнее и отчетливей слышна истерика из разных «штабов»

Андрей Муковозчик: факты в онлайн-пространстве нагло передёргиваются, мы уже утомились ежедневно ловить «независимых» за руку-1

В программе Новости «24 часа» на СТВ Андрей Муковозчик о том, что у всех на слуху (подробности в видеоматериале).

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик

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