Минздрав: у прибывших в Беларусь новые штаммы коронавируса не выявлены

По данным Минздрава, за сутки COVID-19 выявлен у 1708 человек, тогда как поправились 1959.

Новости Беларуси. Эпидемиологическая ситуация в Беларуси стабилизировалась, во всех регионах отмечается меньшая интенсивность заболеваемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве 4 февраля также подтвердили, что не выявили у прибывших в Беларусь новые штаммы коронавируса. В стране отработана методика на уровне молекулярной генетики, способная определить мутации вируса. Уже известные разновидности мутировавшего коронавируса в Беларуси не зафиксированы.