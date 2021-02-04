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Минздрав: у прибывших в Беларусь новые штаммы коронавируса не выявлены

04 февраля 2021 14:18
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Новости Беларуси. Эпидемиологическая ситуация в Беларуси стабилизировалась, во всех регионах отмечается меньшая интенсивность заболеваемости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Минздрава, за сутки COVID-19 выявлен у 1708 человек, тогда как поправились 1959.

Минздрав: у прибывших в Беларусь новые штаммы коронавируса не выявлены -1

В ведомстве 4 февраля также подтвердили, что не выявили у прибывших в Беларусь новые штаммы коронавируса. В стране отработана методика на уровне молекулярной генетики, способная определить мутации вируса. Уже известные разновидности мутировавшего коронавируса в Беларуси не зафиксированы.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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