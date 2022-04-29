Андрей Лукьянович: в Год исторической памяти мы открыли, поставили на крыло патриотический клуб «Сокол»

Новости Беларуси. Более 60 ребят из трех школ Минского района объединит военно-патриотический клуб «Сокол» Вооруженных сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его торжественно 29 апреля открыли в Мачулищах.

Церемония прошла в 50-й смешанной авиационной базе. Почетными гостями на ней стали ветераны. После митинга с участием личного состава воинской части, для учащихся прозвучали слова-напутствия. Участникам клуба вручили нагрудные значки и передали знамя.