Андрей Лукьянович: в Год исторической памяти мы открыли, поставили на крыло патриотический клуб «Сокол»

Новости Беларуси. Более 60 ребят из трех школ Минского района объединит военно-патриотический клуб «Сокол» Вооруженных сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его торжественно 29 апреля открыли в Мачулищах.
Церемония прошла в 50-й смешанной авиационной базе. Почетными гостями на ней стали ветераны. После митинга с участием личного состава воинской части, для учащихся прозвучали слова-напутствия. Участникам клуба вручили нагрудные значки и передали знамя.
Андрей Лукьянович, заместитель командующего ВВС и ПВО Вооруженных сил – начальник авиации:
Очень знаковое событие не только в Военно-воздушных силах Республики Беларусь, но и в Вооруженных силах всей страны. Память о нашем героическом прошлом – это часть нашей национальной идеи. В Год исторической памяти мы сегодня, в преддверии годового праздника авиационной базы, 50-й смешанной авиационной базы открыли, поставили на крыло патриотический клуб «Сокол».
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