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Минский Метрович. Работники подземки рассказали, как появилась ростовая кукла

31 августа 2021 15:09
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Новости Беларуси. Накануне 1 сентября работники подземки поздравили школьников с новым учебным годом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минский Метрович. Работники подземки рассказали, как появилась ростовая кукла-1

Сотрудники провели викторину на знание правил безопасного поведения в метро.

Минский Метрович. Работники подземки рассказали, как появилась ростовая кукла-3

Дети ответили правильно на все вопросы и даже самые каверзные. А в подарок им вручили красочные листовки. Развлекал школьников Метрович – анимационная ростовая кукла. С ней ребята сделали не одно селфи.

Минский Метрович. Работники подземки рассказали, как появилась ростовая кукла-5

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:
Метрович у нас как анимационный персонаж живет уже, наверное, около пяти-шести лет. Он был придуман нашими специалистами рекламно-информационного отдела и других структур. И сделано это было для того, чтобы детям и подросткам было легче усваивать правила. Также у нас Метрович иногда участвует в акциях «Надень маску в метро». Очень важно, чтобы пассажиры соблюдали масочный режим в метрополитене, и Метрович нам в этом помогает.

Минский Метрович. Работники подземки рассказали, как появилась ростовая кукла-7

В наушниках не ходить по тому же эскалатору и на платформе, не заступать за линию, когда поезд приезжает.

Минский Метрович. Работники подземки рассказали, как появилась ростовая кукла-9

Задерживать дверь для других, потому что может ударить. Не бегать и не толкать других людей.

А уже в День знаний сотрудники метро проведут «безопасный урок» с учениками средней школы № 165. Аналогичные мероприятия пройдут и в других учреждениях образования.

# Минское метро # Андрей Дроб

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