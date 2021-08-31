Минский Метрович. Работники подземки рассказали, как появилась ростовая кукла

Новости Беларуси. Накануне 1 сентября работники подземки поздравили школьников с новым учебным годом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дети ответили правильно на все вопросы и даже самые каверзные. А в подарок им вручили красочные листовки. Развлекал школьников Метрович – анимационная ростовая кукла. С ней ребята сделали не одно селфи.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена: Метрович у нас как анимационный персонаж живет уже, наверное, около пяти-шести лет. Он был придуман нашими специалистами рекламно-информационного отдела и других структур. И сделано это было для того, чтобы детям и подросткам было легче усваивать правила. Также у нас Метрович иногда участвует в акциях «Надень маску в метро». Очень важно, чтобы пассажиры соблюдали масочный режим в метрополитене, и Метрович нам в этом помогает.

В наушниках не ходить по тому же эскалатору и на платформе, не заступать за линию, когда поезд приезжает.

Задерживать дверь для других, потому что может ударить. Не бегать и не толкать других людей.

А уже в День знаний сотрудники метро проведут «безопасный урок» с учениками средней школы № 165. Аналогичные мероприятия пройдут и в других учреждениях образования.