В Кении – сбой в работе главного международного аэропорта. В Найроби начались задержки рейсов из-за забастовки работников авиационной отрасли. Аэропорт Джомо Кениата – один из крупнейших транспортных узлов Африки. Именно здесь остановилась часть операций – сотрудники, входящие в авиационный профсоюз, прекратили работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – затянувшийся трудовой конфликт с гражданской авиационной администрацией. В центре спора – невыполненное коллективное соглашение, которое стороны не могут согласовать уже несколько месяцев. На прошлой неделе профсоюз объявил семидневное уведомление о забастовке. В ответ Кенийское управление гражданской авиации обратилось в суд, пытаясь заблокировать протест. Но накануне работники все же вышли из смен.

Мосс Ндиема, генеральный секретарь авиационного профсоюза:

Мы выводим всех сотрудников из аэропорта Джомо Кениата и других объектов. Всем, кто сегодня вышел на работу, мы рекомендуем вернуться домой и ждать дальнейших указаний профсоюза.

Две местные авиакомпании уже сообщили о задержках вылетов и прилетов. Наиболее серьезно пострадали рейсы, зависящие от работы диспетчерских служб. Переговоры между сторонами продолжаются, но пока аэропорт работает в режиме ограничений, а пассажиры сталкиваются с длительными задержками.