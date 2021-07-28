Андрей Лазуткин: «Весьма забавно, что год спустя после наших событий военное положение вводят в Литве, а не в Беларуси»

Новости Беларуси. Год спустя после событий в Беларуси проблемы начинаются уже у соседних государств. Польша отказывается принимать американского посла, а Литва собирается вводить в стране военное положение в приграничных районах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, как американцы поманили наших соседей, а потом их бросили, в авторской рубрике Андрея Лазуткина «Занимательная политология».

Андрей Лазуткин, политолог:

Думаю, все вы слышали фамилию Бжезинский. Он был советником по безопасности президента Картера и больше 40 лет работал с американской внешней разведкой. Именно Бжезинский занимался организацией движения «Солидарность» в Польше. Ему же принадлежит идея втягивания СССР в военный конфликт в Афганистане и сама концепция поддержки ЦРУ душманов. Вот кадры, где Бжезинский проводит инструктаж отрядов на афгано-пакистанской границе.

Сейчас уже известно, что к вводу войск в Афганистан советское руководство подтолкнули американцы. Секретную операцию ЦРУ «Циклон» по вооружению моджахедов советник Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский называл блестящей. Мы заманили русских в ловушку, теперь у нас есть шанс дать Советскому Союзу свою вьетнамскую войну. Бжезинский лично прилетал в Пакистан на Хайберский перевал для того, чтобы воодушевить моджахедов.

Вон та земля – ваша. Однажды вы вернетесь сюда, потому что ваша борьба восторжествует, и вы снова получите свои дома и свои мечети. Вы идете правильным курсом, и Аллах на вашей стороне. Андрей Лазуткин:

И сына такого заслуженного человека, Марка Бжезинского, на прошлой неделе Польша не приняла в качестве американского посла. Вот он на фото, похож на отца в молодости.

Андрей Лазуткин:

А это уже открытый демарш против американских хозяев. Польша таким образом показывает, что недовольна действиями Байдена и в первую очередь пуском «Северного потока – 2». Еще в бытность Трампа поляки не просто так предлагали за два миллиарда долларов построить американскую базу в Польше, да еще возить к себе сжиженный газ. Им надо было максимально втянуть Штаты в свои проблемы, чтобы затем, прикрываясь американскими дивизиями, шантажировать и Брюссель, и Россию американским военным присутствием. Пока на этих планах поставлен крест. Но из-за кризиса в Литве уже звучат новые вопросы. Например, не поставят ли американцы туда свои войска под удобным предлогом. Надо же помогать братьям по НАТО ловить мигрантов.

Андрей Лазуткин:

Но, как видим, проблемы с неграми или с арабами в прямом смысле не интересуют шерифа. США, которые за два миллиарда долларов не полезли ставить войска в Польше, тем более не будут это делать бесплатно в Литве, да еще открыто провоцируя Россию на военный конфликт. Поэтому Литва осталась со своими проблемами один на один. И весьма забавно, что год спустя после наших событий военное положение вводят в Литве, а не в Беларуси. В связи с этим мы советуем нашим литовским друзьям изучить опыт Польской Народной Республики. Там хорошо помнят, что такое военное положение.

Андрей Лазуткин:

Сегодня таких проблем, как в Литве, в Польше нет, но определенные звоночки есть. Во-первых, Польша так лезла сотрудничать с американцами, что открыто шла против Брюсселя и Берлина. А во-вторых, польские братья так стремились лечь под республиканцев, что теперь не могут найти общий язык с демократами. И что мы видим сегодня? Польша, которая год назад чувствовала себя главным государством в регионе и даже заявляла о создании блока «Междуморье», оказалась у разбитого корыта.

Андрей Лазуткин:

Теперь ясно, что они пошли на прямое вмешательство в белорусские дела исключительно потому, что чувствовали поддержку администрации Трампа. Но то было вчера. А сегодня, вы не поверите, Польша уже отказывается принимать американского посла, примерно так же, как это сделала недавно Беларусь. Какая ирония. Между тем по всем признакам происходит временный раздел сфер влияния в Европе. Похоже, что с Россией достигнуты некие договоренности, и США отказываются от активных действий у российских границ. На какое-то время. Андрей Лазуткин:

Поэтому неудивительно, что наши оппозиционные группировки в Литве и Польше сейчас пытаются всеми силами лечь под американцев. Но там уже стоит очередь из украинцев, поляков и литовцев, то есть всех, кого прошлая американская администрация поманила и кинула. Мораль у этой басни очень простая. Американские дивизии далеко, и решать такие задачи, как охрана литовской границы, они не будут. Американцы для того и уничтожили Ирак, Ливию, Сирию, чтобы толпы беженцев успешно попадали в Европу и ослабляли ее экономически. Поэтому США скорее скажут Лукашенко спасибо, чем помогут Литве. Удивительно, но факт.