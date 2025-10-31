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Белорусские таможенники задержали партию нелегально ввезённых на территорию ЕАЭС товаров

31 октября 2025 05:58
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Одежда, обувь, телефоны. Белорусские таможенники задержали партию нелегально ввезенных на территорию ЕАЭС товаров. Их стоимость превысила 370 тысяч рублей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские таможенники задержали партию нелегально ввезённых на территорию ЕАЭС товаров-2

Автомобиль, в котором перемещались товары из России, гомельские таможенники остановили при проведении спецмероприятия. Для идентификации товаров провели дополнительные формы таможенного контроля.

Белорусские таможенники задержали партию нелегально ввезённых на территорию ЕАЭС товаров-4

Дарья Шишловская, главный инспектор Гомельской таможни:
Без каких-либо документов ввозились свыше 7,5 тысячи единиц одежды и обуви, товаров народного потребления, среди которых телефоны известного зарубежного бренда и аксессуары к ним. По факту незаконной транспортировки груза в отношении белорусского индивидуального предпринимателя, Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии со статьей 13.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает штраф в размере до половины стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров.

# Таможня Беларуси

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