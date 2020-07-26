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Андрей Лазуткин: флешмоб с удостоверениями – это была такая информационная подготовка к акциям уличным

26 июля 2020 17:28
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Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Лазуткин: флешмоб с удостоверениями – это была такая информационная подготовка к акциям уличным-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Пик вот этой политики был, когда проводился флешмоб с удостоверениями. Президент об этом, кстати, упоминал на пресс-конференции тоже. Говорилось о том, что сотрудники якобы присылают в редакцию какие-то там удостоверения и таким образом демонстрируют несогласие с политикой власти. Но это была такая информационная подготовка к акциям уличным.  

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Лазуткин # Фотофакт

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