Андрей Лазуткин: флешмоб с удостоверениями – это была такая информационная подготовка к акциям уличным

Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Пик вот этой политики был, когда проводился флешмоб с удостоверениями. Президент об этом, кстати, упоминал на пресс-конференции тоже. Говорилось о том, что сотрудники якобы присылают в редакцию какие-то там удостоверения и таким образом демонстрируют несогласие с политикой власти. Но это была такая информационная подготовка к акциям уличным.