Алексей Дзермант: Telegram-каналы, YouTube задействованы как основные средства агитации и пропаганды с целью дестабилизации ситуации

Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Во-первых, попытка раскачать ситуацию какими-то блогерами. Во-вторых, выдвижение ряда кандидатов с сомнительными связями, сомнительным финансированием. Попытка собирать людей для протестов.

На мой взгляд, это свидетельствует о том, что действительно готовятся некие выступления протестные, которые направлены против государства, против государственной власти.

Видно, что медийно очень это все раскачивается по новым медиа – Telegram-каналы, YouTube задействованы как основные такие средства агитации и пропаганды с целью дестабилизации ситуации в стране.