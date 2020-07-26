Прямой эфир

Алексей Дзермант: Telegram-каналы, YouTube задействованы как основные средства агитации и пропаганды с целью дестабилизации ситуации

26 июля 2020 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Есть устоявшееся выражение: как по методичке. Вот и сейчас события в нашей стране удивительным образом оказываются по своей сути и содержанию похожими на аналогичные кампании у соседей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Дзермант: Telegram-каналы, YouTube задействованы как основные средства агитации и пропаганды с целью дестабилизации ситуации-1

Алексей Дзермант, политолог:
Во-первых, попытка раскачать ситуацию какими-то блогерами. Во-вторых, выдвижение ряда кандидатов с сомнительными связями, сомнительным финансированием. Попытка собирать людей для протестов.  

На мой взгляд, это свидетельствует о том, что действительно готовятся некие выступления протестные, которые направлены против государства, против государственной власти.  

Видно, что медийно очень это все раскачивается по новым медиа – Telegram-каналы, YouTube задействованы как основные такие средства агитации и пропаганды с целью дестабилизации ситуации в стране.  

# Выборы в Беларуси # общество # Алексей Дзермант # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко в Марьиной Горке: «Если вам что-то надо будет, я обещаю, что я подставлю плечо»
26 июля 2020 17:16

Александр Лукашенко в Марьиной Горке: «Если вам что-то надо будет, я обещаю, что я подставлю плечо»

«Подскажи потом, где она должна быть». О чём Александр Лукашенко говорил в Гомеле с местным жителем
26 июля 2020 16:46

«Подскажи потом, где она должна быть». О чём Александр Лукашенко говорил в Гомеле с местным жителем

Президент Беларуси в Гомеле: сразу губернатору сделал замечание. Говорю: «Зачем людей сюда сгоняешь»
26 июля 2020 16:36

Президент Беларуси в Гомеле: сразу губернатору сделал замечание. Говорю: «Зачем людей сюда сгоняешь»