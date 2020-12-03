«Самая большая проблема – выйти из дома и санузлы». Что делается для инвалидов-колясочников в Беларуси?
В Беларуси в год примерно 250 человек получают инвалидность из-за спинальной травмы. В масштабах страны это небольшая цифра, однако это не значит, что можно забыть о людях, которые приобрели новый статус – человека с инвалидностью.
Инна Дигилевич, заместитель председателя Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:
Мы никогда не отмечаем этот день какими-то концертами, праздниками – у нас всегда какие-то дела есть. К сожалению, в этом году в связи с этой сложной эпидемиологической обстановкой ничего такого проводить не будем. Хотя мы в этом году планировали провести форум спинальников, возможно, мы его проведем чуть позже, когда спадет этот пик.
Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников каждый год проводит форум со специалистами, где обсуждаются вопросы реабилитации, восстановления людей, получивших серьезные травмы. В этом году планируется поднять вопрос о баклофеновой помпе, которая значительно улучшает жизнь людей с травмами позвоночника.
Инна Дигилевич:
К слову «инвалид», даже не к слову, а именно к статусу «инвалид» привыкаешь очень долго. Это очень долго коробит, унижает, оскорбляет.
Я помню свои первые впечатления – меня исключили из комсомола.
Людям с ограниченными возможностями зачастую предоставляется специальное жилье – здесь каждый чувствует себя комфортно и уютно. Люди занимаются спортом, гуляют, ездят на работу, отдых или дачу.
Инна Дигилевич:
Сейчас в парламенте на рассмотрении закон об инвалидах и их социальных интеграциях. Изменится система обеспечения техническими средствами. У человека должен быть выбор – хочет он коляску такого типа или другого.
Сегодня в доме-интернате для инвалидов и пенсионеров проживают люди разных возрастов. Все живут дружно и весело, ведь главное найти общие интересы и темы для разговоров.
Инна Дигилевич:
В этом году было принято такое решение о том, что если в семье людей с инвалидностью, один родитель или два родителя с инвалидностью, появился ребенок, то на этого ребенка пособие выплачивается уже не до трех лет, до пяти. Появилась такая услуга, как социальная няня для людей с инвалидностью, у которых растет маленький ребенок. Вы видите, как у нас преображается Минск. Вот эти нормы строительные новые, если пешеходный переход, бордюр должен быть в ноль – сейчас это соблюдается.
В Беларуси делается все, чтобы люди с инвалидностью жили полноценной жизнью: есть возможность устроиться на работу, ходить в театр и на выставки, заниматься спортом.
Инна Дигилевич:
Самая большая проблема – выйти из дома и санузлы. Почему это важно? Чтобы человек не приучался к инвалидности, чтобы он оставался человеком тем же, каким и был. Ведь что меняется? Ничего не меняется, только способ передвижения.