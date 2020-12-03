«Самая большая проблема – выйти из дома и санузлы». Что делается для инвалидов-колясочников в Беларуси?

В Беларуси в год примерно 250 человек получают инвалидность из-за спинальной травмы. В масштабах страны это небольшая цифра, однако это не значит, что можно забыть о людях, которые приобрели новый статус – человека с инвалидностью. Инна Дигилевич, заместитель председателя Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников:

Мы никогда не отмечаем этот день какими-то концертами, праздниками – у нас всегда какие-то дела есть. К сожалению, в этом году в связи с этой сложной эпидемиологической обстановкой ничего такого проводить не будем. Хотя мы в этом году планировали провести форум спинальников, возможно, мы его проведем чуть позже, когда спадет этот пик.

Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников каждый год проводит форум со специалистами, где обсуждаются вопросы реабилитации, восстановления людей, получивших серьезные травмы. В этом году планируется поднять вопрос о баклофеновой помпе, которая значительно улучшает жизнь людей с травмами позвоночника.

Инна Дигилевич:

К слову «инвалид», даже не к слову, а именно к статусу «инвалид» привыкаешь очень долго. Это очень долго коробит, унижает, оскорбляет. Я помню свои первые впечатления – меня исключили из комсомола.

Людям с ограниченными возможностями зачастую предоставляется специальное жилье – здесь каждый чувствует себя комфортно и уютно. Люди занимаются спортом, гуляют, ездят на работу, отдых или дачу. Инна Дигилевич:

Сейчас в парламенте на рассмотрении закон об инвалидах и их социальных интеграциях. Изменится система обеспечения техническими средствами. У человека должен быть выбор – хочет он коляску такого типа или другого.