Андрей Кривошеев о массовых беспорядках в Минске: «Это был сознательный шаг – создать картинку, создать провокацию»

Новости Беларуси. Более 3 тысяч задержанных и десятки пострадавших с обеих сторон. Так закончилась ночь после объявления предварительных итогов голосования на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновения с силовиками прошли во многих городах. Известно, что они готовились задолго до завершения дня голосования.