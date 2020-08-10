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Андрей Кривошеев о массовых беспорядках в Минске: «Это был сознательный шаг – создать картинку, создать провокацию»

10 августа 2020 14:30
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Новости Беларуси. Более 3 тысяч задержанных и десятки пострадавших с обеих сторон. Так закончилась ночь после объявления предварительных итогов голосования на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Кривошеев о массовых беспорядках в Минске: «Это был сознательный шаг – создать картинку, создать провокацию»-1

Столкновения с силовиками прошли во многих городах. Известно, что они готовились задолго до завершения дня голосования. 

Андрей Кривошеев о массовых беспорядках в Минске: «Это был сознательный шаг – создать картинку, создать провокацию»-4

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Отчасти это был сознательный шаг – создать картинку, создать провокацию. Отчасти этим шагом, этой политтехнологией альтернативные штабы кандидатов наказали и себя, и тех белорусских граждан, которые были готовы в основной день голосования сделать свой выбор.

# Выборы в Беларуси # общество # Андрей Кривошеев # Фотофакт

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