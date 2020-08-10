Андрей Кривошеев о массовых беспорядках в Минске: «Это был сознательный шаг – создать картинку, создать провокацию»

Новости Беларуси. Более 3 тысяч задержанных и десятки пострадавших с обеих сторон. Так закончилась ночь после объявления предварительных итогов голосования на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 3 тысяч задержанных и десятки пострадавших с обеих сторон. Так закончилась ночь после объявления предварительных итогов голосования на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столкновения с силовиками прошли во многих городах. Известно, что они готовились задолго до завершения дня голосования.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Отчасти это был сознательный шаг – создать картинку, создать провокацию. Отчасти этим шагом, этой политтехнологией альтернативные штабы кандидатов наказали и себя, и тех белорусских граждан, которые были готовы в основной день голосования сделать свой выбор.