«Это не только большая честь, но и ответственность». Представители различных сфер получили госнаграды во Дворце Республики

Новости Беларуси. Текущий год продолжает проверять на прочность многие отрасли экономики. Об этом премьер-министр Роман Головченко заявил на церемонии награждения заслуженных белорусов государственными наградами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В торжественном зале Дворца Республики медали «За трудовые заслуги» и Франциска Скорины, благодарности Президента получили механизаторы, педагоги, работники культуры, управленцы АПК, историки и общественные деятели. У многих счет трудовой биографии идет на десятки лет. Представители разных профессий похожи в одном – любви к родине и своему делу.

Например, Вячеслав Данилович благодарности Президента удостоился еще будучи директором Института истории Академии наук Беларуси. А сегодня к участникам торжества обратился уже как ректор Академии управления.