«Это не только большая честь, но и ответственность». Представители различных сфер получили госнаграды во Дворце Республики
Новости Беларуси. Текущий год продолжает проверять на прочность многие отрасли экономики. Об этом премьер-министр Роман Головченко заявил на церемонии награждения заслуженных белорусов государственными наградами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В торжественном зале Дворца Республики медали «За трудовые заслуги» и Франциска Скорины, благодарности Президента получили механизаторы, педагоги, работники культуры, управленцы АПК, историки и общественные деятели. У многих счет трудовой биографии идет на десятки лет. Представители разных профессий похожи в одном – любви к родине и своему делу.
Например, Вячеслав Данилович благодарности Президента удостоился еще будучи директором Института истории Академии наук Беларуси. А сегодня к участникам торжества обратился уже как ректор Академии управления.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Это не только большая честь, но и большая ответственность, особенно в современной сложнейшей геополитической ситуации, когда, по сути, внешними враждебными силами брошен вызов белорусской государственности. И от способности нашего общества мобилизоваться и выстоять в этих испытаниях зависит будущее нашего государства – Республики Беларусь.
Сегодня правительственными наградами и благодарностями Президента отмечены около 40 человек. Премьер-министр подчеркнул: у многих еще впереди новые достижения и награды.