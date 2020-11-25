Прямой эфир

«Это не только большая честь, но и ответственность». Представители различных сфер получили госнаграды во Дворце Республики

25 ноября 2020 10:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Текущий год продолжает проверять на прочность многие отрасли экономики. Об этом премьер-министр Роман Головченко заявил на церемонии награждения заслуженных белорусов государственными наградами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это не только большая честь, но и ответственность». Представители различных сфер получили госнаграды во Дворце Республики-1

В торжественном зале Дворца Республики медали «За трудовые заслуги» и Франциска Скорины, благодарности Президента получили механизаторы, педагоги, работники культуры, управленцы АПК, историки и общественные деятели. У многих счет трудовой биографии идет на десятки лет. Представители разных профессий похожи в одном – любви к родине и своему делу.

Например, Вячеслав Данилович благодарности Президента удостоился еще будучи директором Института истории Академии наук Беларуси. А сегодня к участникам торжества обратился уже как ректор Академии управления.

«Это не только большая честь, но и ответственность». Представители различных сфер получили госнаграды во Дворце Республики-4

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Это не только большая честь, но и большая ответственность, особенно в современной сложнейшей геополитической ситуации, когда, по сути, внешними враждебными силами брошен вызов белорусской государственности. И от способности нашего общества мобилизоваться и выстоять в этих испытаниях зависит будущее нашего государства – Республики Беларусь.

«Это не только большая честь, но и ответственность». Представители различных сфер получили госнаграды во Дворце Республики-7

Сегодня правительственными наградами и благодарностями Президента отмечены около 40 человек. Премьер-министр подчеркнул: у многих еще впереди новые достижения и награды.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Роман Головченко # Вячеслав Данилович # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пляски на костях». Специальный репортаж Григория Азарёнка. Анонс
25 ноября 2020 10:37

«Пляски на костях». Специальный репортаж Григория Азарёнка. Анонс

Если в идеальном состоянии, то выручить можно до 80% от рыночной цены. Как работают ломбарды в Беларуси
25 ноября 2020 10:13

Если в идеальном состоянии, то выручить можно до 80% от рыночной цены. Как работают ломбарды в Беларуси

7 маршрутов 2 раза в месяц. Как в Дубровенском районе работает библиотека на колёсах
25 ноября 2020 09:50

7 маршрутов 2 раза в месяц. Как в Дубровенском районе работает библиотека на колёсах