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«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы

25 ноября 2020 10:56
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Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы, показали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Елена Дворецкая, руководитель коллектива традиционной корейской культуры «Ариранг»:
Мы чувствуем себя в том веке, в ту эпоху и тем персонажем, которого мы показываем на сцене, это такое перерождение, перевоплощение.

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-1

Невероятная пластика ансамбля «Ариранг» завораживает и окунает в культуру Кореи – страны, в которой религия уживается с шаманизмом.

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-4

Елена Дворецкая:
Очень сложно именно ритм запомнить, потому что ритм некоторых традиционных корейских произведений на барабане отыгрывается, корейские танцоры сами около полугода могут изучать этот ритм. Надо запомнить последовательность ритмов, чтобы исполнять под него какую-то хореографию.

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-7

Людмила Полякова, участница коллектива традиционной корейской культуры «Ариранг»:
Я впервые увидела красивый корейский сериал о кисэн, ее зовут Хван Чжин И. Она занималась там не только танцами, но была и поэтессой. Потом так получилось, что три года назад я попала на концерт «Ариранг» и уже начала погружаться вот в эту красивую стихию. Надо уметь работать медленно со своим телом, надо осанку держать, опыт в макияже, смотришь, как у тебя идет рука-взгляд.

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-10

Днем Елена Дворецкая трудится в фондах музея истории ВОВ, а по вечерам руководит ансамблем и отбивает ритм на чангу. Этот барабан символизирует дождь и напоминает биение сердца. А все началось с корейских сериалов – дорам. Эпоха и стиль так запали в душу, что в друзьях появились студенты из Кореи, даже азиатский язык не стал камнем преткновения.

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-13

Елена Дворецкая:
В любом случае надо гореть желанием, но в принципе корейский язык очень легко и просто учится. Алфавит учится буквально за неделю. Есть звуки такие, как «дж» – это очень похоже на белорусское дзеканье. Песни корейские по звучанию даже частично похожи, мотивы частично какие-то в лирике про любовь, уважение к старшим.

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-16

Танец с ножами – боевой. С лотосами – олицетворение женской красоты и чистоты. Хореография – королевская, народная, ритуальная – как культурный код, чтобы его познать, героиня перечитала немало литературы.

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-19

Елена Дворецкая:
В первое время очень сильно удивляла строгая иерархия в обществе. Удивляет то, что они считают себя братьями и сестрами. У них обращение к незнакомому человеку в зависимости от его возраста звучит как брат или сестра, дядя или тетя. Они называют страну «наша страна», они называют семью «наша семья». Они до сих пор выполняют поклон в зависимости от возраста и социального статуса на 45 градусов или ниже. До сих пор по традиционным праздникам своим старшим в семье: бабушкам и дедушкам они выполняют поклон в пол.

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-22

Магия танца пленила минчан на Днях национальных культур у Ратуши. Яркие корейские костюмы – ханбок – всегда с иголочки. Мы заглянули в настоящую крипту, сердце ансамбля – гардероб. Сценические наряды шьют своими силами и на заказ. Только по коллекции шляпок можно с головой уйти в историю. 

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-25

Елена Дворецкая:
Это головной убор шамана. В Корее вообще очень сильны традиции шаманизма, многие сейчас тоже посещают шаманов, заказывают себе амулеты. У нас был шаманский танец, мы его недавно поставили и пошили головные уборы.

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-28

Также есть головной убор кисэн – это артистки развлекательного жанра, которые выступали на банкетах. Они читали стихи, играли на музыкальных инструментах. Вот этот головной убор называется чулмо – обязательный атрибут костюма кисэн, когда она выходила на улицу. Часто она еще наверх надевала вуаль, чтобы закрывать свое лицо от горожан. 

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-31

Сегодня в ансамбле около 20 артистов. В год примерно 30 концертов. И чтобы отправить зрителей в далекую восточную страну, трудятся не только в зале, но и за его пределами. Собираются вместе, готовят курицу по-корейски, коронную говядину с лапшой и обсуждают новости. Радушная атмосфера – залог успеха в любом деле. К слову, в копилке наград – специальный диплом ЮНЕСКО за развитие национальной культуры.

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-34

Людмила Полякова:
В музей Великой Отечественной войны приглашают тоже выступать, в Библиотеке национальной, в Бобруйске на фестивале «Венок дружбы». Очень много детей было, они были от нас в восторге, они даже у нас автографы брали. В России выступали, приезжал к нам фотограф из Кореи.

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-37

Елена Дворецкая:
Корейцы очень эмоциональные, они как дети, даже люди в возрасте. Хочется быть такими же веселыми, позитивно настроенными. Когда мы выступаем перед публикой, она нам потом отдает свою энергию, ты чувствуешь, что это людям нравится, что это нужно и поднимается настроение.

«Надо уметь работать медленно со своим телом». Как белорусский коллектив танцует уникальные корейские танцы-40

Любимые дорамы Елена Дворецкая переводит в иллюстрации, а в перебежках между линиями метро думает о новых номерах. Страна утренней свежести стала стилем жизни. 

# Танцы в Минске # общество # Елена Дворецкая # Людмила Полякова # Фотофакт # Танцы

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