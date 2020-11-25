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Александр Лукашенко: эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы профессиональной журналистики

25 ноября 2020 11:00
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Новости Беларуси. Приветствие участникам съезда Белорусского союза журналистов направил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы профессиональной журналистики-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики. Превращает информационное медиапространство в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и Беларусь. Инструментом реализации амбиций недобросовестных политиков и политтехнологов выступает пресса, в том числе так называемые новые медиа. Не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль, они ставят под угрозу наши исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет и государственность.

Президент выразил уверенность, что журналистам под силу найти адекватный и профессиональный ответ агрессивному деструктивному воздействию на сознание белорусов.

# СМИ Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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