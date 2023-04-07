Андрей Красов: несмотря на воздействие со стороны Запада, Союзное государство выстояло и устойчиво стоит на ногах

Совместное противостояние современным угрозам. Итоги Высшего госсовета Союзного государства, который 6 апреля прошел в Москве, в центре внимания экспертного сообщества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместное противостояние современным угрозам. Итоги Высшего госсовета Союзного государства, который 6 апреля прошел в Москве, в центре внимания экспертного сообщества, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Одна из главных задач в условиях гибридных атак на Беларусь и Россию, наращивания сил НАТО – обеспечить единую безопасность. А одна из ее составляющих – миграционная политика. Перспективы законодательного регулирования этих процессов обсуждают в Палате представителей союзные парламентарии.
Андрей Красов, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне:
Мы столкнулись с беспрецедентным воздействием со стороны стран Запада, возглавляемых США. Это политическое, экономическое, информационное давление. Несмотря на это внешнее воздействие со стороны коллективного Запада, мы выстояли, устойчиво стоим на ногах и не только стоим, но и двигаемся вперед. Мы можем говорить о развитии общего экономического пространства Союзного государства и о создании концепции безопасности нашего Союзного государства. И как раз составной частью безопасности Союзного государства является безопасность в области миграционной политики. Мы проработали вопрос о координации действий спецслужб, в это непростое время наши спецслужбы, наши силовые структуры готовы к отражению террористических атак.
Миграционный кризис 2021-го на границе Беларуси выявил нежелание некоторых государств нести ответственность за свои ошибки. Наша страна тогда всему миру показала истинный гуманизм по отношению к иностранцам: беженцев белорусы обеспечили жильем, питанием и медицинской помощью. Наши пограничники и сегодня проявляют выдержку, не поддаются на провокации с польской и литовской сторон.
Александр Маркевич, член Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне:
Политика, которая проводится сопредельными государствами, – вы видите, полнейшее беззаконие на государственной границе, нарушение всех международных норм о беженцах, о предоставлении убежища, просто выдавливание мигрантов. Мы видим увечья, смерти. Десятки таких случаев зафиксированы за последнее время. Поскольку угрозы и вызовы национальной безопасности, в том числе и пограничной, у нас общие в Союзном государстве, и для Российской Федерации, и для Беларуси, поэтому нам надо обсуждать сначала в научном плане, теоретическом, нам нужно создавать единое пограничное пространство.
Стратегически выверенная миграционная политика позволяет государствам эффективно развиваться, ведь она оказывает влияние не только на безопасность, но и на экономику. А события последних лет демонстрируют, что готовыми нужно быть к различным сложным ситуациям.