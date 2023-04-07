Белгидромет: уровень воды в реках страны растёт

Новости Беларуси. Уровень воды в крупных реках Беларуси продолжает расти, на многих уже пройдены опасно высокие отметки. И, по данным Белгидромета, максимальных показателей еще только стоит ожидать. Из берегов вышли более десятка водных артерий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затопления наблюдаются в Гомельской, Могилевской, Минской, Брестской и Витебской областях. Однако специалисты держат ситуацию на контроле. Людям оказывают необходимую помощь сразу несколько ведомств. Так, решается проблема на дачном участке под Витебском. Здесь Западная Двина подмыла дорогу и подступала к домам. Береговую линию – а это около 150 метров – укрепляют. На месте работают строители и спасатели. Задействовано более полутора десятка единиц спецтехники. За несколько дней сюда завезли почти 2 000 тонн строительного сырья и горных масс, чтобы усмирить разбушевавшуюся реку.

Александр Худолеев, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В данный момент угрозы обрушения строений нет. Работы продолжатся до восстановления дороги и создания необходимых безопасных условий для проживающих наших граждан. Но если говорить в целом, то в стране сегодня в некоторых регионах отмечается сложная паводковая обстановка. Принимаются все необходимые управленческие решения как на республиканском, территориальном, так и на местном уровне.

Сегодня по стране остаются подтопленными около ста жилых домов. В двух районах Гомеля и Верхнедвинске установлены круглосуточные дежурные посты для оказания помощи людям. Помогают также с доставкой продуктов и медикаментов.