Приговор Валерию Цепкало огласят 7 апреля. Прокурор запросил 19 лет лишения свободы

Новости Беларуси. В Минском областном суде 7 апреля будет оглашен приговор сбежавшему из Беларуси в Польшу Валерию Цепкало. Судят его заочно. Ни на одно из заседаний фигурант не явился. Он по-прежнему находится за пределами страны и объявлен в международный розыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цепкало предъявлено обвинение по 12 статьям: получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление служебными полномочиями, создание экстремистского формирования и руководство им. Также ему вменяется в вину заведомо ложный донос о совершении преступления, публичные призывы к захвату госвласти, акту терроризма, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. По всем эпизодам вина доказана. Прокурор запросил для Цепкало 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.