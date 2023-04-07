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Приговор Валерию Цепкало огласят 7 апреля. Прокурор запросил 19 лет лишения свободы

07 апреля 2023 10:29
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Новости Беларуси. В Минском областном суде 7 апреля будет оглашен приговор сбежавшему из Беларуси в Польшу Валерию Цепкало. Судят его заочно. Ни на одно из заседаний фигурант не явился. Он по-прежнему находится за пределами страны и объявлен в международный розыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приговор Валерию Цепкало огласят 7 апреля. Прокурор запросил 19 лет лишения свободы-1

Цепкало предъявлено обвинение по 12 статьям: получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление служебными полномочиями, создание экстремистского формирования и руководство им. Также ему вменяется в вину заведомо ложный донос о совершении преступления, публичные призывы к захвату госвласти, акту терроризма, иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. По всем эпизодам вина доказана. Прокурор запросил для Цепкало 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

# Судебная система Беларуси # общество # Валерий Цепкало # Фотофакт

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