Летнее оздоровление. Кто может претендовать на скидку в детский лагерь?

Близится летний оздоровительный сезон – и подготовка к нему идет полным ходом. Основная ставка на 30 загородных лагерей около столицы. Там ребята будут пребывать целую смену – от 18 дней.

Валерий Нафранович, начальник представительства «Минское городское управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения»: В этом году 2 миллиона выделено на подготовку загородных оздоровительных лагерей. Они распределены между администрациями районов, направлены на подготовку лагерей в летний период 2023 года. В этом году планируем оздоровить более 72 тысяч детей Минска в наших лагерях.

Часть стоимости путевки оплачивает государство – это около 37 %. Так, в среднем стоимость смены в лагере, то есть не менее 18 дней, обойдется в 721 рубль. В спортивном лагере – 780 рублей. Кроме того, некоторые школьники могут претендовать на дополнительные скидки и даже бесплатные путевки.

Валерий Нафранович:

В этом году, как и в прошлые годы, будем направлять на оздоровление детей с сахарным диабетом с компенсацией. Также детей с кардиопатологией. Определена база, на которой будут отдыхать эти дети. 115 детей мы планируем оздоровить в сопровождении одного из родителей. Оздоровление детей и сопровождающих будет полностью оплачено из городского бюджета.