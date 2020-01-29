Прямой эфир

Сильный снег и ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен на 30 января в Беларуси

29 января 2020 11:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На 30 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.  

По информации Белгидромета, в четверг – 30 января – по восточной половине страны ожидается сильный мокрый снег.  

Утром и днем по юго-востоку республики ожидается усиление ветра. Его порывы составят до 15-18 метров в секунду.  

В этот день будет облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами возможно налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог – гололедица.  

Ночью температура воздуха составит от -3°C до +2°C, днем прогнозируется от -1°C до +4°C.  

Весна будет ранней? Народные приметы до конца января (читать далее).  

# Погода в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Разбираемся, что изменилось в Трудовом кодексе Беларуси. Анонс программы «В обстановке мире»
29 января 2020 11:14

Разбираемся, что изменилось в Трудовом кодексе Беларуси. Анонс программы «В обстановке мире»

«Если должник умирает, то всё равно будут взыскивать». Чем рискует поручитель по кредиту
29 января 2020 11:14

«Если должник умирает, то всё равно будут взыскивать». Чем рискует поручитель по кредиту

Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси
29 января 2020 10:49

Александр Лукашенко – Си Цзиньпину: Известия о распространении коронавируса никого не оставили равнодушным в Беларуси