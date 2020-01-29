Сильный снег и ветер. Оранжевый уровень опасности объявлен на 30 января в Беларуси

Новости Беларуси. На 30 января в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

По информации Белгидромета, в четверг – 30 января – по восточной половине страны ожидается сильный мокрый снег.

Утром и днем по юго-востоку республики ожидается усиление ветра. Его порывы составят до 15-18 метров в секунду.

В этот день будет облачно. Ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами возможно налипание мокрого снега, на отдельных участках дорог – гололедица.

Ночью температура воздуха составит от -3°C до +2°C, днем прогнозируется от -1°C до +4°C.