ФПБ: «Нельзя говорить о равенстве сторон в трудовых отношениях. Работник всегда будет более слабой стороной»

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

Нельзя говорить о равенстве сторон в трудовых отношениях. Работник всегда будет более слабой стороной, потому что он очень сильно экономически зависим от работы, и он экономически зависим от заработной платы. Поэтому трудовое законодательство, как социальная отрасль права, в первую очередь, призвано защищать таких лиц, то есть работников. В том числе и тех, которые не могут конкурировать в равной мере на рынке труда. Это лица предпенсионного возраста, это дети несовершеннолетние, если они работают, это лица, имеющие семейные обязанности. И если говорить, всё-таки, о балансе интересов, то всё то, что наниматель и работник закладывают в свой контракт – каждая из сторон обязуется его выполнять. И если наниматель хочет предоставить какие-то гарантии для работников, которые очень важны для такого нанимателя, это всё допустимо делать в рамках этого контракта либо трудового договора.

Возможно ли в Беларуси ввести 4-дневную рабочую неделю? Какие изменения внесены в Трудовой кодекс? Какие нормы ещё стоит ввести в трудовом праве?

Смотрите 29 января в 20.30 на СТВ.