Разбираемся, что изменилось в Трудовом кодексе Беларуси. Анонс программы «В обстановке мире»

Новости Беларуси. Новации в Трудовом кодексе – то, что волнует абсолютно каждого: большая дискуссия на важную тему сегодня, 29 января, в программе «В обстановке мире». Она выйдет в эфир сразу после вечернего информационного часа в 20.30. Отцы смогут уходить в декретный отпуск, а с добросовестными специалистами будут заключать долгосрочные контракты. Какие преференции получили работники согласно обновленным нормам Трудового кодекса?

Марина Лазарь, начальник главного управления юридической работы и правового обеспечения Федерации профсоюзов Беларуси:

Работник всегда будет боле слабой стороной, потому что он очень сильно экономически зависим от работы и от заработной платы. И есть ли у нанимателя законная возможность удержать ценного сотрудника или потраченные на повышение его квалификации средства?

Людмила Кананович, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель постоянной комиссии по труду и социальным вопросам:

Если в работника вложили, в его профессиональный рост и в модернизацию производства, то, конечно, хотелось бы, чтобы получилась какая-то определенная отдача. Зачем мамам с маленькими детьми ездить в служебные командировки и работать сверхурочно?

Андрей Карпунин, председатель Клуба финансовых директоров, член Консультативного совета Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Женщины, уходящие в декретный отпуск, возвращаются с частичной или полной потерей квалификации. И насколько формулировки кодекса нуждаются в переводе на доступный язык с юридического?

Григорий Василевич, профессор, доктор юридических наук:

Законодатель должен стремиться, и, мне кажется, в основном получается, чтобы закреплять такие ясные, понятные формулировки. Самый обсуждаемый документ нынешних семи дней и нормы его права, которые позволят сделать честный труд эффективным и прибыльным.