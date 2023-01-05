Суд по делу Алеся Беляцкого начался в Минске

Новости Беларуси. Суд по делу коррупционера, экстремиста и подстрекателя к массовым беспорядкам Алеся Беляцкого начался сегодня, 5 января, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он возглавлял якобы правозащитную организацию, через которую отмывал деньги, выделяемые иностранными фондами для подрывной деятельности в нашей стране. Речь идет о сумме около полумиллиона рублей. Кроме того, фигуранты занимались подготовкой граждан для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Уже традиционно к зданию суда пришли дипломаты стран ЕС. Но на само заседание они даже не собирались приходить, отделавшись фотографией при входе. Там их встретили наши журналисты. Подробности смотрите в нашем вечернем эфире в 19:30.