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Суд по делу Алеся Беляцкого начался в Минске

05 января 2023 10:29
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Новости Беларуси. Суд по делу коррупционера, экстремиста и подстрекателя к массовым беспорядкам Алеся Беляцкого начался сегодня, 5 января, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд по делу Алеся Беляцкого начался в Минске-1

Он возглавлял якобы правозащитную организацию, через которую отмывал деньги, выделяемые иностранными фондами для подрывной деятельности в нашей стране. Речь идет о сумме около полумиллиона рублей. Кроме того, фигуранты занимались подготовкой граждан для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Уже традиционно к зданию суда пришли дипломаты стран ЕС. Но на само заседание они даже не собирались приходить, отделавшись фотографией при входе. Там их встретили наши журналисты. Подробности смотрите в нашем вечернем эфире в 19:30.

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# Судебная система Беларуси # общество # Алесь Беляцкий # Фотофакт

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