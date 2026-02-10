Андрей Иванец о развитии системы образования на 2026 год: незыблемый принцип – доступность!

Рекорды пятилетки и путь к интеллектуальному будущему. Планы по развитию системы образования на 2026 год озвучили 10 февраля на итоговой коллегии профильного министерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупным шрифтом в нем – повышение доступности дошкольного образования и увеличение доли практико-ориентированных компонентов учебных программ вузов и колледжей.

Нужно сказать, что фундамент для дальнейшего совершенствования системы образования в Беларуси заложен прочный. Только в 2025 году организовали ряд мероприятий с приставкой «впервые». Так, на новый уровень вышла работа с одаренными учащимися. Очно-дистанционную школу олимпиадного движения организовали в формате «учитель – ученик». Кроме того, по поручению главы государства, на предприятиях началось создание учебных мастерских. Там познают основы дела учащиеся профессионально-технических колледжей и лицеев. Кроме того, на базе 13 вузов организовали 16 студенческих конструкторских бюро.