Андрей Иванец о развитии системы образования на 2026 год: незыблемый принцип – доступность!

Рекорды пятилетки и путь к интеллектуальному будущему. Планы по развитию системы образования на 2026 год озвучили 10 февраля на итоговой коллегии профильного министерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупным шрифтом в нем – повышение доступности дошкольного образования и увеличение доли практико-ориентированных компонентов учебных программ вузов и колледжей.
Нужно сказать, что фундамент для дальнейшего совершенствования системы образования в Беларуси заложен прочный. Только в 2025 году организовали ряд мероприятий с приставкой «впервые». Так, на новый уровень вышла работа с одаренными учащимися. Очно-дистанционную школу олимпиадного движения организовали в формате «учитель – ученик». Кроме того, по поручению главы государства, на предприятиях началось создание учебных мастерских. Там познают основы дела учащиеся профессионально-технических колледжей и лицеев. Кроме того, на базе 13 вузов организовали 16 студенческих конструкторских бюро.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Впервые прошла первая Национальная школа ректоров, которая стала своего рода «сверкой часов» для высшей школы, представителей органов государственного управления, отраслевых министерств, бизнеса. И данный формат мы планируем сделать ежегодным. Ну и, конечно, мы смотрим и строим планы на 2026 год. И здесь, хочу отметить, незыблемые остаются принципы. Это доступность образования. Здесь ставим амбициозные задачи по повышению доступности дошкольного образования для детей в возрасте до двух лет для того, чтобы в Год белорусской женщины наши молодые мамы могли реализовывать себя профессионально и при этом быть уверены в будущем своих самых маленьких детей.
Приоритетной задачей остается обеспечение качества образования. Задан вектор на практикоориентированность. До половины компонентов учебных программ вузов и колледжей должны быть нацелены на воспитание профессионалов, которые по окончании учебного заведения будут не просто подмастерьями, а настоящими профессионалами своего дела. Еще одна задача – развитие школ вузовской науки. В эту пятилетку впервые сформированы 6 региональных научно-технических программ, которые призваны стать инновационным драйвером развития регионов.