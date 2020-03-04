Хотел стать танкистом, а стал милиционером. Один день из жизни сельского участкового

Новости Беларуси. С профессиональным праздником 4 марта поздравляют сотрудников милиции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В состав областного управления внутренних дел входит 23 территориальные подразделения, а это тысячи сотрудников. Кстати, и свой профессиональный праздник многие, как и лучший участковый инспектор 2019 года, отметили на службе.

Будни милиционера – в материале Вероники Сайко.

Вероника Сайко, корреспондент:

О работе сельского участкового легко можно снять целый фильм. Это человек, который лично знаком с каждой семьей в своем населенном пункте. И часто – не в одном поколении.