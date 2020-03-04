Прямой эфир

Хотел стать танкистом, а стал милиционером. Один день из жизни сельского участкового

04 марта 2020 15:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С профессиональным праздником 4 марта поздравляют сотрудников милиции,  сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В состав областного управления внутренних дел входит 23 территориальные подразделения, а это тысячи сотрудников. Кстати, и свой профессиональный праздник многие, как и лучший участковый инспектор 2019 года, отметили на службе.

Будни милиционера в материале Вероники Сайко.

Вероника Сайко, корреспондент:
О работе сельского участкового легко можно снять целый фильм. Это человек, который лично знаком с каждой семьей в своем населенном пункте. И часто – не в одном поколении.

Хотел стать танкистом, а стал милиционером. Один день из жизни сельского участкового-1

Один на 4000 человек. Вячеслава Городецкого боятся все преступники на территории Чижевичского сельсовета. А это – 34 населенных пункта.

Хотел стать танкистом, а стал милиционером. Один день из жизни сельского участкового-4

В милиции участковый работает 26 лет. В детстве мечтал стать танкистом, но судьба распорядилась по-другому. Об этом Вячеслав не жалеет, как минимум потому что нет времени: много работы. На различных видах учета здесь 50 человек. Это и осужденные условно, и бывшие заключенные. В общем, те, кто хоть раз попадал в поле зрения милиции.

Подробнее – в видеоматериале

# Милиция Беларуси # общество # Вероника Сайко # Вячеслав Городецкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Cобрать на скорость кубик Рубика и выиграть. Борисов приглашает на турнир по спидкубингу
04 марта 2020 14:19

Cобрать на скорость кубик Рубика и выиграть. Борисов приглашает на турнир по спидкубингу

Бичун о «турах-однодневках»: «Мы бы очень хотели, как субъекты хозяйствования в туризме, туроператоры быть более задействованы в этом процессе»
04 марта 2020 13:08

Бичун о «турах-однодневках»: «Мы бы очень хотели, как субъекты хозяйствования в туризме, туроператоры быть более задействованы в этом процессе»

«Самим белорусам не хватает места, чтобы отдохнуть в этих регионах». В областях с безвизовым въездом мало гостиниц
04 марта 2020 11:52

«Самим белорусам не хватает места, чтобы отдохнуть в этих регионах». В областях с безвизовым въездом мало гостиниц