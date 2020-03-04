Cобрать на скорость кубик Рубика и выиграть. Борисов приглашает на турнир по спидкубингу

Он пройдет 28 и 29 марта в Борисове. Регистрация на турнир только открылась, но организаторы приняли уже десятки заявок от желающих.

Кубик Рубика – эту игрушку сегодня не знает, разве что ленивый. 45 лет назад ее придумал венгерский изобретатель Эрнё Рубик, чтобы объяснять своим студентам некоторые математические законы. Вряд ли он догадывался, что очень скоро его кубик станет популярен во всем мире и тем более никогда бы не подумал, что благодаря ему появятся целые спортивные соревнования.