Cобрать на скорость кубик Рубика и выиграть. Борисов приглашает на турнир по спидкубингу

Новости Беларуси. Ловкость рук и никакого мошенничества. Минская область примет первый международный турнир по спидкубингу – соревнования по сборке кубиков Рубика на скорость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Ловкость рук и никакого мошенничества. Минская область примет первый международный турнир по спидкубингу – соревнования по сборке кубиков Рубика на скорость, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Он пройдет 28 и 29 марта в Борисове. Регистрация на турнир только открылась, но организаторы приняли уже десятки заявок от желающих.
Как игрушка стала настоящим видом спорта, выяснял Вадим Смоляк.
Кубик Рубика – эту игрушку сегодня не знает, разве что ленивый. 45 лет назад ее придумал венгерский изобретатель Эрнё Рубик, чтобы объяснять своим студентам некоторые математические законы. Вряд ли он догадывался, что очень скоро его кубик станет популярен во всем мире и тем более никогда бы не подумал, что благодаря ему появятся целые спортивные соревнования.
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