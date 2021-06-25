Прямой эфир

Транспорт по Бобруйской временно пойдёт по новому маршруту. Остановку «Вокзал» перенесут

25 июня 2021 19:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Общественный транспорт на участке улицы Бобруйской 26 и 27 июня пойдет по новому маршруту, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Транспорт по Бобруйской временно пойдёт по новому маршруту. Остановку «Вокзал» перенесут-1

Это связано с укладкой асфальта на участке от улицы Ульяновской до Ленинградской, где размещена парковка. Автобусы и троллейбусы здесь будут двигаться по одной половине в обе стороны. На время ремонта остановку «Вокзал» перенесут на 50 метров вперед.

28 июня транспорт вернется к привычным маршрутам.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с духовенством в Жировичском монастыре?
25 июня 2021 19:33

О чём Александр Лукашенко говорил на встрече с духовенством в Жировичском монастыре?

Устлана белами розами. Александр Лукашенко посетил могилу Митрополита Филарета
25 июня 2021 19:06

Устлана белами розами. Александр Лукашенко посетил могилу Митрополита Филарета

Красных дипломов больше, чем в 2020-м. Дмитрий Пиневич посетил выпускной в БГМУ
25 июня 2021 18:40

Красных дипломов больше, чем в 2020-м. Дмитрий Пиневич посетил выпускной в БГМУ